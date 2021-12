Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 20. 12. do 23. 12. bola zaznamenaná slabšia aktivita účastníkov komoditnej burzy. Dôvodom je blížiaci sa koniec roka.

V štruktúre tržieb mala dominantné miesto kukurica s celkovým obratom 2 350 ton. Bez ohľadu na túto okolnosť je badateľná znížená aktivita pri jej nákupe. Burzové zmluvy s dodaním tovaru do 28. februára boli uzatvorené za cenu 25,50 din./kg bez DPH, pričom na FCA boli realizované v cenovom rozpätí od 25,20 din./kg do 25,50 din./kg bez DPH s doložkou gratis lager do 30. 5. 2022.

Negatívny cenový trend sóje pokračoval aj počas uplynulého týždňa. Kúpno-predajné zmluvy boli uzatvorené za jednotnú cenu 71,50 din./kg bez DPH, čo bola zároveň aj priemerná cena. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom bola lacnejšia o 1,87 %. V závere týždňa vzrástol záujem o kúpu tejto olejniny zo strany domácich spracovateľov a obchodníkov.

Po prudkom poklese cien v uplynulom období zaznamenala pšenica korekciu. Jej cena sa pohybovala od 30,50 do 30,80 din./kg bez DPH s prevzatím tovaru v priebehu januára. Citeľný je jej znížený prísun. Rast cien bol okrem na domácom zaznamenaný aj na európskom a americkom trhu.







Ruská močovina (UREA) granulovaná, balenie 500/1 bola obchodovaná za cenu 103,48 din./kg. Močovina balenie 25/1 bola obchodovaná za cenu 104,96 din./kg bez DPH.