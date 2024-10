Z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny informujú, že zajtra o 13.30 hodine predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom podpíše zmluvy o udelení štipendií stredoškolákom a o finančnej podpore pre prvákov tejto školy.

Aj vlani v októbri predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívili Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM rozdelili darčeky finančnej podpory v hodnote 6 000 dinárov pre žiakov prvého ročníka zapísaných do troch slovenských tried na petrovskom gymnáziu, tak vo všeobecnom odbore, informačnom odbore a kuchárskom odbore. Týchto prvákov v Petrovci vlani dokopy bolo 62.

So štrnástimi žiakmi Gymnázia Jána Kollára v Petrovci vlani bola podpísaná zmluva o finančnej podpore v tvare štipendia pre stredoškolákov. Finančnú úhradu žiakom odovzdali na dvakrát po 10 000 dinárov na účet v priebehu prvého a druhého polroka.