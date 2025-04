V staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka sa včera a dnes konala akcia sadenia kvetov. Realizovala sa v rámci ekologickej sekcie, ktorú vedie Marienka Ďuricová, profesorka chémie a biológie.

Včera sa akcie zúčastnili žiaci 8. 1 triedy. Najprv s profesorkou predstaviteľ žiakov odišiel na trhovisko, kde spoločne vybrali kvety, ktoré zasadili do drevených žardiniér. Ako povedala profesorka Ďuricová, s ich výkonom a záujmom o ekológiu a ochranu životného prostredia je spokojná, lebo všetci majú dobrý vzťah tak k prírode, ako aj ku kvetom. Práca sa im darila a žiaci sa radi takýchto akcií zúčastňujú, lebo, ako hovoria, robia to aj doma, keď pomáhajú rodičom a starým rodičom buď v záhrade, alebo v úprave kvetinových záhonov.

Dnes v ranných hodinách a v rámci tejto sekcie sa akcie zúčastnili žiaci z 5. 2 triedy. Sadili kvety zo semienok so zámerom, aby do konca školského roka sledovali ich vývoj a starali sa o tieto rastlinky, keď vyklíčia a začnú kvitnúť. Na školskom dvore sú zasadené rozličné druhy kvetov, ktoré nielen skrášľujú okolie tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne, ale o nich sa s veľkou láskou starajú nádejní mladí ekológovia so svojou profesorkou, v čom je azda najväčšia hodnota.