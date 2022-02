V piatok 18. februára v priestoroch Galérie Babka v Kovačici uskutočnila sa prezentácia slovenského vydania knihy Nemanjićovci – panovníci a doba srbského stredoveku autora Dr. Duška Lopandića a v preklade Rastislava Popovića.

Prezentáciu moderoval Pavel Babka, majiteľ Galérie a Nadácie Babka, ktorý úvodom poprosil prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku na nedávno zosnulého Eduarda Kukana, slovenského politika a diplomata, ktorý obdivoval kovačické insitné umenie a bol mimoriadne významnou a dôležitou sponou medzi Slovákmi na Dolnej zemi s materskou krajinou. Prítomných následne pozdravila aj Marijana Melišová, asistentka predsedu Obce Kovačica, a Boris Konček, 3. tajomník veľvyslanectva SR v Belehrade.

O knihe sa zmienili Dr. Ratomir Milikić, historik, Miroslav Mlynárček, master historik, a Dr. Mojmír Vrlík, honorárny konzul Srbska v Martine, ktorý v mene Spolku Srbov na Slovensku odovzdal knihy pre každú školu so slovenským vyučovaním v Srbsku. Slova sa ujal aj Dragan Stojović, prvý poradca v Ministerstve zahraničných vecí z Oddelenia pre susedné krajiny a juhovýchodnú Európu. Podčiarkol význam prekladu tejto knihy do slovenčiny a sám dopomohol, aby k tomuto vydaniu prišlo. O knihe hovoril aj sám autor Dr. Duško Lopandić, riadny profesor medzinárodného a európskeho práva, bývalý veľvyslanec Srbska v Bruseli a Lisabone. Preklad knihy Nemanjići – vladari i vreme srpskog srednjeg veka do slovenčiny realizoval Zväz Srbov na Slovensku, s finančnou pomocou vlády Slovenskej republiky a srbského veľvyslanectva v Bratislave.

Kniha je iba ďalším dôkazom o mimoriadne dobrej a úspešnej spolupráci, ako aj vzájomnom uctievaní si dvoch národov, ktoré pramení zo srbsko-slovenských historických a kultúrnych stykov ešte z čias včasného stredoveku.

Maliarka Vieroslava Svetlíková omaľovala šamlík v tvare trojnožky, ktorý symbolizuje námety z tejto knihy, čiže znázorňuje stredoveké mapy a udalosti. Práve jeden takýto šamlík Babka daroval autorovi knihy na pamiatku.