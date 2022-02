V Báčskom Petrovci sa udialo to, čo sa už neudialo dlhé roky. Totiž, jedno malé dievča bude mať v rodnom liste napísané, že je priamo Petrovčanka, lebo sa narodilo práve vo svojom bydlisku a nie ako iní, ktorým v rodnom liste bude písať, že sa narodili v Novom Sade, lebo sa v podstate narodili v novosadskej pôrodnici, hoci ich rodičia a aj oni sami naďalej budú žiť v Báčskom Petrovci.

Novorodeniatka Petrovčanov v pôrodnici Betanija sa zapisujú do novosadskej matriky. Ale vlastný zoznam majú aj v pediatrickej službe v Dome zdravia v Petrovci, lebo sestričky v prvých dňoch a mesiacoch navštevujú matky s novorodeniatkami priamo v ich príbytkoch. Týka sa to celej obce Báčsky Petrovec. Tak v ich zozname vlani z celej obce bolo zapísaných 87 novorodeniatok. Sú to 48 malých Petrovčanov, kde sa narodilo sa 23 dievčat a 25 chlapcov, ale aj 19 Kulpínčanov (6 dievčat a 13 chlapcov), 10 Hložančanov (2 dievčatá a 8 chlapcov) a tiež aj 10 Maglićanov (6 dievčat a 4 chlapci).

Keď ide o Báčsky Petrovec, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o dve deti viac, čiže rovnaký počet detí ako v roku 2020, ale je to pomerne málo. Skôr v Petrovci bolo detí aspoň pre budúce tri triedy v škole a takýto počet nepresahuje dve oddelenia v jednom ročníku. Takže, vidno úpadok obyvateľstva aj v tomto prehľade.

Mená pre aké sa rozhodli rodičia novorodeniatok Petrovčanov sú nasledovné. Dievčatká dostali tieto mená: po dve majú meno Petra a Ema, po jedna je Nina, Branislava, Monika, Anabela, Terézia, Debora-Laura, Melani, Lana, Kristína, Sara, Tamara, Jana, Luna, Elena, Vasilisa, Anna, Michaela, Hana a Viktória. Po dvaja chlapci dostali meno, Stefan, Damjan a Aleksej, ostatné mená sa objavujú raz: Alex, Maksim, Srđan, Norbert, Matej, Ivan, Boško, Martin, Mihajlo, Aleksa, Dario, Teodor, Kevin, Peter, Samuel, Nemanja, Tian, David a Andrej.

Z prehľadu vidno, že aj u dievčat, ako aj u chlapcov rodičia sa skôr rozhodujú pre moderné mená prevzaté od iných národov a iba občas sa objaví rýdze slovenské meno. U rodičov srbského pôvodu sa tradičné mená zjavujú častejšie.

Štatistika matrikárky za rok 2021

„Matrika narodených obsahuje 34 zápisy. To sú deti alebo dospelé osoby, ktoré sa narodili v zahraničí a v Petrovci je urobený prípis rodenia preto, lebo rodičia majú trvalé bydlisko v Obci Báčsky Petrovec. Vlani sa jedno dieťa narodilo doma, v Petrovci, čo sa už stáva len veľmi zriedkavo. Štruktúra zapísaných je nasledovná: 12 zápisov je pre osoby narodené na Slovensku. Sú to prevažne novorodeniatka, ktoré sa narodili našim občanom, ktorí sa za prácou vysťahovali na Slovensko. Ďalej je tu 6 zápisov dospelých narodených v Bosne a Hercegovine, 5 detí narodených v USA, 5 detí narodených v Taliansku, 1 dieťa narodené v Spojených arabských emirátoch, 1 v Čiernej Hore, 1 v Českej republike, 1 v Chorvátsku, 1 dospelý muž narodený v Macedónsku a 1 vo Francúzsku, “ pripomenula nám na úrade matrikárka Mária Kováčová-Kyseľová.