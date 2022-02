Pravidlá festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov (DIDA) v Pivnici určujú termín tohto podujatia na posledný marcový a prvý aprílový víkend. Vďaka smelosti a vytrvalosti organizátora festivalu – členov Ochotníckeho divadla Janka Čemana – festival prebiehal aj v pandemickom roku 2021 a to koncom októbra. Už vtedy si však usporiadatelia povedali, že ak sa to bude môcť, tradičný sviatok divadla vrátia do jarného termínu. Ten termín sa blíži a pivnickí „čemanovci“ nepúšťajú opraty z rúk.

V nedeľu 20. februára zasadal Organizačný výbor tohtoročného festivalu DIDA v čele s predsedníčkou Andreou Merníkovou Šimonovou. Definitívne spresnil, že 27. festival DIDA bude prebiehať od 31. marca – 10. apríla. Plánované sú teda dva víkendy, ale ak prihlásených predstavení nebude dosť, možno sa to ešte zmení. Prihlásiť sa možno do 4. marca 2022 na mailovú adresu divadla: jceman94@gmail.com a prihlášku si môžu súbory stiahnuť z facebookovej stránky Ochotníckeho divadla Janka Čemana. Ďalšie zasadnutie budú mať organizátori hneď po uzávierke termínu na prihlášky, aby sa urobil prvý návrh harmonogramu celého festivalu.

Sedem sprievodných podujatí

Ale sú záležitosti, ktoré už majú definitívnu podobu. Sú to sprievodné podujatia, ktorých je až sedem. Tradičná výstava plagátov predstavení, ktoré účinkujú na festivale DIDA, je aj súťažného charakteru a na záver festivalu bude udelená cena za najkreatívnejší plagát. Milovníkov obrazov iste osloví výstava prác Kulpínčanky Anny Babiakovej, profesorky výtvarnej kultúry na dôchodku, ktorá učila aj v Základnej škole 15. októbra v Pivnici. Pripravuje sa i spomienková výstava fotografií Jána Kmeťka a Jozefa Chrčeka zo všetkých predstavení, ktoré boli inscenované v produkcii Divadla Janka Čemana alebo boli predvedené na festivale DIDA a v ktorých účinkovali títo dvaja skvelí (žiaľ, už nebohí) členovia pivnického divadla ako herci alebo režiséri.

Vítanie jari s knihou v spolupráci so SVC z Báčskeho Petrovca je tiež pravidelné sprievodné podujatie. Tentoraz do knižného batôžka pribudnú i prezentácie knihy o Jozefovi Maďarovi s premietaním jeho autorského dokumentárneho filmu a knihy Chytanie sa slamky / Hvatanje za slamku. Najnovšie je súčasťou divadelného sviatku i vyhodnotenie súťaže a udelenie cien najúspešnejším účastníkom literárnej súťaže Píšeš? Píšem! Tieto práce sa môžu posielať do 27. marca na mail: seminar.pises.pisem@gmail.com

A ešte tri momenty máme pre vás v tomto riporte.

Organizátori majú nádej, že sa tohto roku na festivale budú môcť zúčastniť aj víťazi festivalu Palárikova Raková, z ktorým vedenie pivnického divadla a organizátori festivalu DIDA majú podpísané memorandum o spolupráci a výmene víťazných predstavení. Tohto roku je tým potenciálnych účastníkom zo Slovenska Divadlo mladých Šuňava s predstavením Ženský zákon Jozefa Gregora Tajovského. Závisí len od protipandemických opatrení či súbor bude môcť prísť do Srbska.

DIDA má aj tentoraz svoje motto. Nuž a motto 27. festivalu DIDA je: Zameniť nevedomosť vedomosťou, to je liek. Je to citát z poviedky Janka Čemana Potkani, ktorá bola zverejnená v Hlase ľudu číslo 32 v roku 1948.

A do tretice prezradíme, že divadelníci z hostiteľského OD Janka Čemana v Pivnici pre festival DIDA 2022 majú pripravené divadelné predstavenie pre deti Pusťte basu do rozhlasu autorky Viery Benkovej v réžii Ľuboslava Majeru.