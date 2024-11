Vládu Olafa Scholza opúšťa Slobodná demokratická strana (FDP). Na postoch tak končia všetci jej ministri. Vládna trojkoalícia Scholzových sociálnych demokratov (SPD), Zelených a FDP sa tak definitívne rozpadla. Kancelár už predtým oznámil, že sa rozhodol odvolať ministra financií Christiana Lindnera, ktorý je zároveň predsedom FDP.

Scholz vo včerajšom večernom prejave po koaličných rokovaniach uviedol, že po Novom roku požiada Spolkový snem o vyslovenie dôvery. Hlasovať by sa malo 15. januára a možno očakávať, že poslanci dôveru nevyslovia. Nasledovali by predčasné voľby, ktoré by sa museli konať najneskôr na konci marca.

Zástupcovia nemeckej koalície sa včera večer pokúšali nájsť východisko z hlbokej krízy, do ktorej sa vláda dostala predovšetkým pre nezhody ohľadom finančnej a hospodárskej politiky. Lindner nakoniec navrhol usporiadať predčasné voľby. Sociálny demokrat Scholz to odmietol a Lindnera zbavil funkcie ministra financií.

FDP po následnom rokovaní oznámila, že z vlády stiahne aj zvyšných troch svojich ministrov; tými sú minister dopravy Volker Wissing, minister spravodlivosti Marco Buschmann a ministerka vzdelania a výskumu Bettina Starková-Watzingerová. Trojkoalícia sa týmto krokom definitívne rozpadla.

