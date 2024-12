Redakcia Hlasu ľudu sa snaží byť vaším príjemným spoločníkom aj počas nadchádzajúcich sviatkov či už v tlačenej alebo digitálnej podobe. S cieľom spríjemniť a spestriť prichádzajúce vianočné sviatky, a pritom vašu kreativitu aj štedro odmeniť, rozhodli sme sa po štvrtýkrát v novom roku 2025 zrealizovať súťaž o najkrajší vianočný stromček. Do súťaže sa môžete zapojiť všetci a vyhrať odmenu.

Pravidlá súťaže sú jednoduché – stačí odfotografovať svoj vianočný stromček a fotografiu (iba jednu!) zaslať najneskôr do 26. decembra na mailovú adresu nvu@hl.rs. Nevyhnutné je uviesť tieto údaje: meno a priezvisko, adresu a kontakt telefón. Nakoľko nedostanete spätnú odpoveď o prijatí mailu, prosíme vás opätovne nás kontaktovať. Iba s potvrdením prijatia mailu budú akceptované vaše prihlášky.

Fotografie vianočných stromčekov pridáme na facebookovú stránku nášho týždenníka a tým spustíme čitateľské hlasovanie o tom, ktorý stromček je najkrajší. O najkrajšom stromčeku teda rozhodnete výlučne vy svojím hlasovaním tak, že tri fotografie, ktoré získajú najviac like (páči sa mi) sa stanú víťazom. Hlasovať sa bude v dňoch 30. decembra 2024 až 7. januára 2025.

Tri najkrajšie vianočné stromčeky budú zverejnené v našom týždenníku Hlas ľudu v čísle 3, keď budú zverejnené aj mená výhercov.

Majitelia fotografií s najväčším počtom like (páči sa mi) najkrajšieho vianočného stromčeka budú odmenení predplatným týždenníka Hlas ľudu. Majiteľ fotografie s najviac like získa predplatné na jeden kalendárny rok, druhá fotografia s najviac like bude odmenená polročným predplatným a tretia fotografia s najviac like dostane trojmesačné predplatné týždenníka Hlas ľudu.