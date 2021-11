Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 1. 11. do 5. 11. bolo zaznamenané zdražovanie kukurice a pšenice, negatívny vývoj cien zaznamenala sója. Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol tovarový obrat nižší o 31,38 % a finančný obrat o 36,99 %.

V strede týždňa však bol intenzívnejší dopyt po kukurici, čo ovplyvnilo pozitívny vývoj jej ceny. Kúpne zmluvy boli realizované v cenovom rozpätí od 26,00 do 26,50 din./kg s doložkou gratis lager november/december. Kukurica so zvýšeným percentom vlhkosti sa obchodovala od 25,20 do 25,80 din./kg bez DPH. Priemerná cena za kvalitu SRPS bola 26,32 din./kg bez DPH (28,95 s DPH), čo je nárast o 0,21 % oproti predchádzajúcemu týždňu.

Pšenica bola najžiadanejšou komoditou. Na európskom trhu začiatkom týždňa vzrástli ceny tejto obilniny, pričom hlavným stimulom bol medzinárodný dopyt. Na Euronexte takáto cenová hladina nebola od roku 2008. Na americkom trhu v Chicagu cena dosiahla deväťročné maximum. Tento cenový trend koreloval s vývojom na domácom trhu, kde ceny vzrástli o 2,78 %. Burzové kontrakty v parite FCA boli uzatvorené v cenovom rozpätí od 31,00 do 31,50 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 31,15 din./kg bez DPH (34,27 din./kg s DPH).

V uvedenom období sója zaznamenala negatívny cenový trend 2,13 %. Na domácom trhu je stále badateľná absencia intenzívnejšieho dopytu po tejto olejnine. Kontrakty boli uzatvorené od 74,00 do 75,50 din./kg bez DPH, s jasnou tendenciou poklesu cien počas celého týždňa. Priemerná cena bola 74,33 din./kg bez DPH (81,76 s DPH).







Kŕmny jačmeň kvality SRPS sa obchodoval za jednotnú cenu 28,20 din./kg bez DPH, čo je nárast o 3,61 %.

Čo znepokojuje poľnohospodárskych výrobcov, sú ceny hnojív. Jednou z dôležitejších správ zo zahraničných trhov je, že Rusko plánuje od decembra zaviesť šesťmesačné kvóty na vývoz niektorých hnojív, aby zabezpečili domáce dodávky a obmedzili náklady pre domácich poľnohospodárov, pretože energetická kríza viedla k vysokému nárastu cien. V dôsledku zdražovania plynu sa zvýšili výrobné náklady, čo viedlo vo svete k zvyšovaniu cien dusíkatých hnojív. To ohrozuje zníženie výnosov v budúcom roku a zrýchlenie globálneho rastu cien potravín. V nasledujúcom období nám ostáva pozorne sledovať vývoj na zahraničnom aj domácom trhu.