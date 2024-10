Postupne sa rozbieha aj basketbalová sezóna 2024/2025. Pred niekoľkými týždňami otvorili nové vydanie regionálnej basketbalovej ABA ligy, do ktorej pribudol BC Dubai a ihneď na štarte súťaže sa predstavili úspešne a v úvodných dvoch kolách prekonali aktuálneho šampióna Crvenu zvezdu, a potom aj nepríjemnú Cedevita Olimpiju.

To je už iný príbeh a tento sa vzťahuje na novú sezónu Euroleague, ktorá odštartovala vo štvrtok zápasmi prvého kola. Pozostávajúce duely premiérového kola sú na programe v piatok.

Práve aj belehradský Partizan vystúpil vo štvrtok a zažil aj prvú prehru v novej sezóne, keď v španielskom meste Vitoria prehral proti Baskonii 82 : 88. Tréner Željko Obradović pred zápasom vyhlásil, že Partizan do novej sezóny vstupuje s veľkou ambíciou, ale už v prvom kole prišla prehra. Zápas proti Baskonii trochu pripomenul vydania z predchádzajúcich sezón, zvlášť zo sezóny 2022/2023, keď Partizan mal náskoky v početných zápasoch, v ktorých nakoniec predsa prehral. Aj tak sa mu podarilo postúpiť do play-off a bol na krok od F4…

Tentoraz na polčase viedli 38 : 32, ale v druhom polčase prijali oveľa viac, bodov, konkrétne až 56, čo za dôsledok proste muselo mať prehru. Zvlášť nie na úrovni zohrali poslednú štvrtinu, v ktorej sa ešte predsa darilo udržať náskok, ale záverečné minúty boli slabé.

Zaujímavo je to, že stávkarské kancelárie Partizan považujú za siedmeho či ôsmeho favorita na konečný triumf, takže by sme na základe toho mali uzavrieť, že by postup do Top 8 nemal byť v otázke.

Ako prví favoriti kolujú grécke celky Panathinaikos a Olympiacos, nasledujú Real Madrid, Fenerbahce, Monaco, Barcelona a Anadolu Efes.

Crvena zvezda je, podľa stávkarov, v blízkosti Partizana – deviaty či desiaty favorit, v závislosti od toho, ktorá kancelária je v otázke.

Predsa to, čo je na papieri, treba potvrdiť aj na palubovke a už prvá prehra proti Baskonii potvrdzuje, že veru aj ostatné kluby majú svoju ambíciu a vlastné plány.

Vo štvrtok na programe boli aj duely, v ktorých Panathinaikos, inak obhajca titulu, za chotárom porazil berlínsku Albu, Monaco doma zdolalo Milano, Žalgiris porazil Barcelonu, Bayern triumfoval nad Realom a Maccabi Tel Aviv v prvom kole dosiahol úspech proti celku ASVEL.

V piatok vystúpi Crvena zvezda

V piatok sa hrajú pozostávajúce tri zápasy. Sily si zmerajú Fenerbahce – Olympiacos, Paris – Crvena zvezda, ako aj Virtus – Anadolu Efes.

V porovnaní s predchádzajúcou sezónou (s ohľadom na to, že je Euroleague prakticky uzavretá súťaž, podobná americkým ligám, ako sú NBA, MLS, MLB a NHL) je iba jeden nový celok – Paris. Tento klub v sezóne 2023/2024 triumfoval v EuroCup, a tak získal možnosť hrať v Euroleague, kým sa Valencia z Euroleague presťahovala do spomenutej súťaže EuroCup.

V radoch oboch belehradských klubov sú veľké zmeny v tímoch. Partizan fakticky vymenil celý káder – odišlo 15 basketbalistov, prišlo 15 nových.

Medzi najdôležitejšími odchodmi sú určite tie, že tím opustil viacročný kapitán Kevin Punter, ktorý je novým hráčom Barcelony, ale aj Zach LeDay, Alen Smailagić, PJ Dozier, James Nunnally, ako aj milovník publika Aleksa Avramović, ktorý v kariére pokračuje v moskovskej CSKA.

Keď ide o Crvenu zvezdu, nebolo až toľko odchodov, ale v tíme nie sú viac Marko Simonović, Ádám Hanga, Mike Tobey, Shabazz Napier a ďalší. Stále je tu veterán Miloš Teodosić, tiež zostal aj Nemanja Nedović, vrátili sa Nikola Kalinić a Ognjen Dobrić.

Zvlášť v Partizane je vidno to, že je len málo hráčov zo Srbska – siedmi z úhrnne šestnástich v prvom tíme, medzi nimi sú dvaja z mladého tímu, ktorí nie sú v prvom pláne.

Podobne je aj v radoch večného rivala – desiati v prvom tíme sú Srbi, ibaže až piati sú veteráni a ďalší dvaja majú takmer tridsať rokov.

Je to skutočnosť, na ktorú upozorňoval aj Svetislav Pešić a vzťahuje sa na to, že v mladších kategóriách stále máme menej kvalitných hráčov, čo za dôsledok môže mať veľmi zlé následky už v nadchádzajúcich rokoch.