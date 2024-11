Spoločnosť Walt Disney Co oznámila, že je v začiatočných fázach vývoja úplne novej trilógie filmov Star Wars. Nový projekt, ktorý napíše Simon Kinberg, producent série X-Men, bude mať čerstvý príbeh a nebude nadväzovať na známu ságu o rodine Skywalkerovcov. Nová trilógia sľubuje nový smer, pričom detaily o zápletke alebo časovej osi zatiaľ neboli zverejnené.

Star Wars je jednou z najúspešnejších filmových franšíz v histórii, ktorá od premiéry prvého dielu v roku 1977 zarobila viac než 5 miliárd dolárov na celosvetových tržbách. Okrem tejto trilógie má Disney vo vývoji aj ďalšie projekty zo sveta Star Wars. V máji 2026 sa do kín dostane film The Mandalorian and Grogu, ktorý bude založený na populárnom seriáli zo služby Disney+.

Fanúšikovia sa teda môžu tešiť na nové dobrodružstvá zo sveta Star Wars, ktoré opäť prinesú nové postavy, príbehy a fascinujúce vesmírne prostredie.