Trochu viac ako dve a pol hodiny potreboval Novak Đoković na to, aby sa kvalifikoval do ešte jedného finále najvýznamnejšieho tenisového turnaja na svete – Wimbledon. Nole výsledkom 3 : 1 na sety prekonal britského hráča Camerona Norrieho a v nedeľu vystúpi v 32. finále na turnajoch Grand Slam, čím stanovil nový rekord. Jeho dvaja najväčší rivali Roger Federer a Rafael Nadal zatiaľ zohrali 31 finále na turnajoch veľkej štvorky.

Dnešné semifinále čiastočne upomínalo štvrťfinálový duel s Jannikom Sinnerom z Talianska. Vtedy Novak mal manko 0 : 2 a výsledok zvrátil na 3 : 2, dnes sa vedenia ujal Norrie, keď v prvom sete vyhral 6 : 2. V prvej časti hry sa Novakovi nedarilo, mal množstvo chýb, čo Brit využil a veru zaslúžene vyhral.

Na ukážku ako Nole zohral v prvom sete – v ňom mal viac chýb, ako v ďalších troch spolu. Od druhého dejstva srbský tenista pridal plyn a veru je v takých okolnostiach súperom veľmi ťažko. O tom sa presvedčil aj Norrie, ktorý sa snažil zachrániť si náskok, ale šancu nemal. Nad Novakom je veľmi ťažko vyhrať v dueloch, v ktorých sú na triumf potrebné tri sety. Nevyhrával vždy, ale zvlášť to platí nad hráčmi, ktorí sú objektívne slabší od neho. Vážiac si výkony Norrieho, ale s Đokovićom šancu na triumf nemal.

Bol to ich druhý vzájomný zápas v kariére, keďže v novembri minulého roka Novak triumfoval nad Britom aj na záverečnom turnaji sezóny v Turíne, vtedy bolo 2 : 0.

Teda Novak postupuje do ôsmeho finále na Wimbledone. Dosiaľ oslavoval šesťkrát a jedinú prehru v záverečnom stretnutí na tomto turnaji zažil v roku 2013, keď lepší bol ďalší Brit Andy Murray.

Predtým Nole vyhral v roku 2011, neskoršie v rokoch 2014, 2015, 2018, 2019 a 2021.

Finále sa bude hrať v nedeľu

Súperom vo finále mu tentoraz bude kontroverzný Austrálčan Nick Kyrgios, ktorý sa v semifinále mal stretnúť so Španielom Rafaelom Nadalom, ale ten upustil od súťaže pre zranenie. To znamená, že sa Kyrgios do finále dostal bez hry v semifinále a dosiahol najväčší úspech v kariére, lebo dosiaľ ešte nikdy nehral finále na Grand Slam turnajoch. K tomu – Nick nikdy nehral ani v semifinále GS a fakticky ho nehral ani tentoraz, keďže Nadal nemohol vystúpiť. Jeho najlepšie výkony po finále v Londýne boli štvrťfinále na tomto istom turnaji v roku 2014, ako aj štvrťfinále na Australian Open v roku 2015.

Zaujímavo je to, že Kyrgios a Đoković dosiaľ zohrali dva zápasy a v oboch prípadoch triumfoval Austrálčan. Najprv na turnaji v meste Acapulco v Mexiku v roku 2017 a v tom istom roku Nick nad Novakom triumfoval aj na Masters turnaji zo série 1000 – Indian Wells.

Novak má teda šancu dosiahnuť prvý triumf nad Kyrgiosom v kariére a zároveň siedmykrát triumfovať na Wimbledone. Rekordérom je zatiaľ Federer, ktorý má osem titulov, ale Novak sa mu celkom môže priblížiť. Rovnako tak znovu ohroziť môže aj Rafu, ktorý je rekordérom, keď ide o počet GS titulov. Španiel vďaka triumfom na tohtoročných podujatiach v Austrálii a na Roland Garros dosiahol 22 GS titulov, Novak a Federer majú 20.

Finále medzi Novakom Đokovićom a Nickom Kyrgiosom je na programe v nedeľu od 15.00 hodiny podľa stredoeurópskeho času.