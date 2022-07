Muskovi zástupcovia uvádzajú, že príčinou toho sú porušenie podmienok zmluvy a nepravdivé a zavádzajúce vyhlásenia zo strany Twitteru. Uvideli tiež, že Twitter neposkytol údaje a informácie, ktoré požadoval Musk a ktoré by mu „umožnili urobiť nezávislé hodnotenie počtu falošných alebo spamových účtov“ na tejto sociálnej sieti.

Spoločnosť Twitter sa bude súdiť s miliardárom Muskom o naplnenie zmluvy o jeho prevzatí. Avizoval to predseda správnej rady Twitteru Bret Taylor.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022