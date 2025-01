Anglický hudobník Ringo Starr, niekdajší člen skupiny The Beatles, vydal nový album Look Up (vydavateľstvo Universal Music Enterprises). Je to už 21. vydanie v sólovej kariére tohto populárneho umelca, ktorý v tomto roku oslávi svoje 85. narodeniny.

Album Look Up obsahuje 11 piesní a štýlovo sa všeobecne označuje ako country music. V nahrávaní albumu sa zúčastnili početní hosťujúci hudobníci, medzi ktorými sú napr. Billy Strings a Molly Tuttle, ako aj členovia skupín Lucius a Larkin Poe.

Z albumu Look Up sú nateraz vybrané tri singles: Time on My Hands, Thankful a Look Up.