Aktuálne číslo nezávislého literárneho časopisu Fraktál má 278 strán a v spojení kvality s kvantitou prináša obvykle zaujímavý obsah.

Šéfredaktorka Stanislava Chrobáková Repar v úvodníku podáva svojráznu súvahu doterajších siedmich ročníkov a poznamenáva: „Štvrtým číslom siedmeho ročníka uzatvárame náš redakčný (i vydavateľský) príbeh – a zároveň otvárame jeho novú, rovnako vzrušujúcu kapitolu.“ Od nasledujúceho roku Fraktál bude totiž mať novú šéfredaktorku Ivanu Komanickú, ktorá bude mať na starosti aj vydávanie tohto časopisu v rámci svojho vydavateľstva Horská lucerna. Z úvodníka sa ešte dozvedáme, že časopis Fraktál bude mať vynovenú koncepciu a S. Chrobáková Repar bude prítomná v nastupujúcej redakcii ako redaktorka pre literatúru a dialogické žánre.

Témou čísla sú stredoeurópske avantgardy (presnejšie chorvátska, slovinská, česká, poľská a maďarská avantgarda), ktorých rôznymi podobami a osobnosťami sa vo svojich príspevkoch zaoberajú niekoľkí autori: Avantgarda dvadsiatych rokov v chorvátskom podaní – zenit a zenitizmus (Karol Chmel), Kosovelov manifest „Mechanikom!“ a jeho ukotvenie v dobovej realite (Stanislava Chrobáková Repar), Pár slov k prekladom básnikov maďarskej avantgardy (Attila Merva). Autori spomenutých príspevkov tiež preložili prislúchajúci výber z avantgardnej poézie, ako aj texty manifestov.

Rubrika Monitor prináša rozhovor s Martou Součkovou a Jánom Gavurom, editormi Slovníka diel slovenskej literatúry po roku 1989 (rozhovor pripravil Dušan Teplan) a rubrika Beseda ponúka ďalšie dva rozhovory. Ten prvý je s filozofkou Ivanou Ryška Vajdovou (ktorá prispela do časopisu aj svojou štúdiou Jungov vysnívaný pacient Nietzsche) a druhý je so spisovateľkou Zuzanou Mojžišovou, ktorej próza Vincko je tiež zaradená do tohto čísla časopisu.

V rubrike Kritika je 12 recenzií a v rubrike Kyvadlo o románe Ondreja Štefánika Siroty píšu Radoslav Passia a Dalfar. Ďalšie zaujímavé texty možno nájsť v rubrikách Zo zápisníka, Na ceste, Hmyrom!, Necúfnút, Periféria? a Dokumenty.

Časopis Fraktál v roku 2024 z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia a túto publikáciu podporuje aj Fond LITA.