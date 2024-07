Ľudová knižnica Dositeja Obradovića v Starej Pazove v spolupráci s tamojším Domom zdravia Dr. Jovana Jovanovića-Zmaja v týchto dňoch začala s kampaňou Vezmi – vráť to späť (Odnesi – donesi).

Podľa slov Ljiljany Sekimićovej, úradujúcej riaditeľky pazovskej knižnice, zamestnanci Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića so svojimi pobočkami sa počas týchto letných horúčav čo najviac usilujú uľahčiť čas, ktorý pacienti strávia v tejto ustanovizni.

„Vezmite si knihu, kým ste v čakárni, ak vás daný titul zaujal, pokojne ju zoberte domov so sebou. Keď knihu prečítate, vráťte ju na poličku, aby ste pomohli niekomu v trávení času v čakárni alebo si na čítanie zoberte nejakú inú knihu,“ povedala Sekimićová.

Poličky s knihami sú umiestnené v čakárňach staropazovského DZ a ako uviedla úradujúca riaditeľka, čoskoro pribudnú do všetkých ambulancií v dedinách Staropazovskej obce. Ako povedala, terajší a budúci pacienti DZ nech si zoberú knihu z poličiek, lebo ona vždy bola a bude s predpísanými liekmi dobrou terapiou. „Keď ju prečítate, vráťte ju v zdraví a zoberte si na čítanie iné dielo podľa výberu,“ zdôraznila Sekimićová.

V spolupráci s VKP Vodovod a kanalizácia polička s knihami je umiestnená aj na komplexe Pazovských bazénov.

A v týchto horúcich letných dňoch je knižnica v Starej a Novej Pazove otvorená každý pracovný deň od 7.00 do 19.00 hodiny a všetky pobočky aj napriek letným dovolenkám zamestnaných pracujú nehatene. Knižnica do 1. septembra nepracuje v sobotu, lebo vtedy do nej chodili hlavne žiaci, ktorí potrebovali na čítanie knihy z povinného čítania. Miestnosti sú klimatizované a veľmi príjemné na oddych a strávenie času s dobrou knihou v ruke.