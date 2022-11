Eurobank Direktna realizovala v poradí dvanástu donáciu v rámci samostatného spoločensky zodpovedného projektu Škola nakreslená ako pre vás v strednej Ekonomicko-obchodnej škole Vuka Karadžića v Starej Pazove.

Vďaka humanitárnej Mastercard úrokovej karty Eurobank Direktna Veliko srce a klientom, používateľom tejto karty, banka oddeľuje časť prostriedkov zo svojich príjmov a smeruje ich na vybavenie a modernizáciu stredných škôl po celom Srbsku. Pazovská stredná škola je týmto spôsobom vybavená počítačmi a ďalšími potrebnými vybaveniami kabinetu v hodnote viac ako 650-tisíc dinárov. V novoutvorenom kabinete pre virtuálne podniky bude prebiehať aj finančné účtovníctvo a administratívne školenia žiakov Vyučovacie procesy vďaka tejto hodnotnej donácii budú jednoduchšie, zaujímavejšie a interaktívnejšie.

Z tejto príležitosti včera v škole usporiadali tlačovku a obchôdzku nového kabinetu, kde prebiehala výučba. Na tlačovke hovorili Zoran Kasalović, štátny tajomník v Ministerstve školstva, Slavica Pavlovićová, predsedníčka Správnej rady Eurobank Direktna, Nataša Milićová-Milašová, pomocníčka predsedu Obce Stará Pazova pre vzdelávanie, a Vladimir Marikov, riaditeľ Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove.

„Veľmi sme povďační Eurobanke Direktna, ktorá sa ako spoločensky zodpovedná spoločnosť rozhodla investovať do vybavenia a modernizácie ekonomických škôl v celom Srbsku. Je veľmi dôležité, že odteraz táto škola v Starej Pazove má počítačové vybavenie ​​pre nový kabinet pre virtuálne podniky. Žiaci budú mať ešte lepšie podmienky na učenie a odbornú prípravu a budú lepšie pripravení pre trh práce,“ povedal Z. Kasalović a doložil, že je nesmierne rád, že sa žiaci tejto školy už aktívne zúčastňujú na veľtrhoch a súťažiach, ako aj v žiackych podnikateľských aktivitách a že rezortné ministerstvo je vždy pripravené takéto projekty podporovať.

Pavlovićová v mene svojich kolegov povedala, že sú hrdí na úspešne realizovanú novú donáciu v staropazovskej škole a vytýčila výnimočne dobrú spoluprácu s Ministerstvom školstva. „Prostredníctvom projektu Škola ako nakreslená pre vás banka neustále investuje do mladých ľudí a snaží sa najlepším spôsobom prispieť k ich vzdelávaniu. Doteraz v rámci projektu bolo vybavených 12 počítačových kabinetov, čím sa viac ako 5 000 stredoškolákom dostali lepšie podmienky na učenie,“ prízvukovala Pavlovićová. Za štyri roky táto banka vybavila kabinety v deviatich mestách Srbska a na tieto účely vyčlenila desať miliónov dinárov. Tohto roku je uvedený projekt bohatší aj o dva nové obsahy – edukačné programy, a to sú virtuálne múzeum a stretnutie so spisovateľom. Pazovská škola je zvolená na internom súbehu banky a navrhli ju zamestnanci pobočky, ktorá pracuje v tomto prostredí.

V mene hostiteľskej obce, resp. školy na tlačovke hovorili N. Milićová-Milašová a V. Marinkov. O význame tejto donácie nielen pre školu, ale aj samotnú obec, ktorá permanentne vkladá značné prostriedky aj do oblasti vzdelávania, sa zmienila pomocníčka predsedu Obce Stará Pazova pre vzdelávanie. „Na území obce jestvuje 15 vzdelávacích ustanovizní a podľa priorít sme vkladali do tejto veľmi významnej oblasti. V poslednom období mali sme výstavbu základnej školy v Belegiši, ktorá sa konala v spolupráci s Kanceláriou pre verejné vklady, a dostavbu budovy školy v Nových Bánovciach. Obe sú vystavané podľa najsúčasnejších štandardov. Avšak tu sme sa nezastavili a na obzore je výstavba novej technickej školy v Starej Pazove, ktorá bude premiestnená i na novú lokalitu a táto investícia sa koná v spolupráci s nemeckou spoločnosťou MTU. Plánujeme aj rekonštrukciu pazovskej ZŠ Boška Palkovljevića Pinkiho,“ zdôraznila Milićová-Milašová.

Stručne o škole, ktorá s prácou začala v roku 1956 a toho času má 7 vzdelávacích profilov, hovoril riaditeľ Marikov. V príhovore poukázal i na veľký význam vkladania do takýchto počítačových kabinetov, v ktorých sa konajú aj cvičenia z viacerých odborných predmetov spätých s financiami, právom a administratívou.