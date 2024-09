S potešením kvitujeme ďalšie pekné gesto na podporu činnosti Múzea vojvodinských Slovákov. Ochotne nás o ňom informovala Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka múzea. Ide o obraz, ktorý na Slovensku namaľovala Zuzka Medveďová, naša prvá akademická maliarka (1897 – 1985).

Je to portrét Oľgy Chalupkovej (1939 – 2024), ktorá sa narodila v Petrovci, ale celý život žila v Piešťanoch, kde bola učiteľkou v tamojších základných školách. Zuzka Medveďová bola priateľkou rodiny Chalupkovej v Piešťanoch, často k nim chodila a namaľovala im okrem tohto portrétu i viac ďalších obrazov. Nuž a tento obraz z iniciatívy Jána Chalupku, brata Oľgy z portrétu, je teraz už vo vlastníctve Múzea vojvodinských Slovákov v Petrovci. Ochotne ho daroval tejto našej kultúrnej inštitúcii a počas tohtoročných Slovenských národných slávností ho zo Slovenska priniesol jeho vnuk Michal Chalupka.

„Keď som sa dozvedel, že môj vnuk ide hrať futbal do Petrovca spolu s jeho otcom (mojím synom Michalom), hneď ma napadla myšlienka, poslať obraz mojej sestry (ktorá v apríli toho roku zomrela) do vašej galérie. Som si istý, že sestra by s tým súhlasila, nakoľko Zuzka Medveďová bola priateľka našej rodiny a chodila často k nám do Piešťan,“ napísal v sprievodnom liste darca Ján Chalupka, petrovský rodák z Piešťan.

Portrét Oľgy Chalupkovej naša akademická maliarka namaľovala v roku 1957. Ako sa dozvedáme od našej spolubesedníčky a na základe listu od darcu Jána Chalupku, v ich rodinnej zbierke je dokonca i obraz Žatva, ktorý Zuzka Medveďová namaľovala roku 1923 a menovaný ho dostal ako dar od svojej mamy Vilmy Chalupkovej, rod. Schrenkovej.