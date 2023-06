Keď nie je novou správou to, že Futbalový klub Sevilla vyhral v Lige Európy, nie je novou správou ani to, že sa srbská basketbalová reprezentácia 3 x 3 znovu stala majstrom sveta!

A práve tak sa udialo – na šampionáte, ktorý vyvrcholil v nedeľu vo Viedni Srbsko obhájilo šampiónsky titul z Belgicka z minulého roka a ešte raz potvrdilo, že je absolútne dominantné v tomto čoraz populárnejšom športe.

Náš tím v zložení Marko Branković, Dejan Majstorović, Strahinja Stojačić a Mihailo Vasić, ktorý už niekoľko rokov hrá spolu, triumfoval aj tentoraz, presvedčivo, bez žiadnej prehry.

Skupina bola viac-menej podľa našej miery, hoci Srbsko dokázalo zdolať každého súpera aj na turnajoch za nami. Tentoraz radom padli Madagaskar, Francúzsko, Nemecko a Brazília, potom vo štvrťfinále Rakúsko, v semifinále Lotyšsko, napokon vo finále Spojené štáty americké.

Naša selekcia hrala sebavedome a s mnoho sebadôvery, čo zvlášť bolo vidieť v momentoch, keď sa nedarilo najlepšie. Naši zostali koncentrovaní, nebolo cítiť nátlak ani v tých chvíľach, čo najočividnejšie bolo vo štvrťfinále proti Rakúsku, ale aj vo finále proti USA.

Samozrejme, zohrať sedem zápasov za štyri dni nie je jednoducho ani jednému tímu, Srbsko však znovu potvrdilo, že je najlepšie.

Keď sa vrátime k stretnutiu o titul, možno konštatovať, že duel bol veľmi napínavý a zaujímavý. Američania sa ujali vedenia a počas najväčšej časti stretnutia kontrolovali hru. Presnejšie – výsledok, lebo ich hra veru nebola na ktovieakej úrovni. Náskok mali predovšetkým vďaka fantastickému Jimmerovi Fredetteovi, ktorý triafal dvojky, a tak svojej selekcii zabezpečoval štvorbodový náskok. Naši mali pripravenú odpoveď a na dvojku Američanov odpovedali rovnakou mierou. Triafali Stojačić, tiež Majstorović.

Ale keď sa naši súperi ujali vedenia 19 : 15, nebolo veru jednoducho. Do konca zostali tri minúty a Američanom už stačili len dva body na konečný triumf. V tom období práve Fredett dvakrát nedal z diaľky, čo naši využili a dvomi dvojkami sa v úplnosti vrátili na 19 : 19. Znovu Američania nevyužili svoj útok, naši sa ujali vedenia a už boli bližšie k triumfu. Znovu loptu mali naši súperi, ale v rozhodujúcom momente pri konci útoku chybil Maddox, naši odňali loptu, vyšlo to Majstorovićovi, ktorý rýchlo prihral Brankovićovi a ten razom Vasićovi, ktorý zároveň vsietil posledný bod a naši vyhrali 21 : 19. Znamená to, že sme mali sériu 6 : 0, čo ešte raz potvrdzuje mentálnu pripravenosť našich basketbalistov.

Srbsko tak získalo už šiesty majstrovský titul na ôsmich turnajoch, absolútne dominuje v tomto športe. Okrem Srbska majstrom sveta raz boli Katar a USA.

Strahinja Stojačić bol po skončení šampionátu zvolený za MVP, okrem toho je zaradený aj do najlepšieho tímu majstrovstiev, spolu so spomenutým Jimmerom Fredetteom z USA a Naurisom Miezisom z Lotyšska.

Dámska časť súťaže

V dámskej konkurencii naša reprezentácia nesúťažila, dokonca sa ani nemôžeme pochváliť s úspechmi ako v mužskej konkurencii.

Vyhrali USA, ktoré vo finále zdolali Francúzsko, tretia finišovala Austrália a štvrtá Čína.

Inak v dámskej konkurencii dosiaľ nemáme jeden celok, ktorý dominuje, ako Srbsko v mužskej konkurencii. Pravda USA získali tretí titul, ale jedno víťazstvo za sebou majú Francúzsko, Taliansko, Rusko, Čína a Česko.

Na záver sa ešte raz vrátime k mužom a na ilustráciu ponúkneme aj poradovník najlepších basketbalistov, podobný, ako to majú tenisti a tenistky. Stojačić, Branković a Majstorović pevne vlastnia tri najvyššie priečky, v Top 10 sú aj Nemanja Barać a Stefan kojić, ktorí v tíme Srbska ani neboli.