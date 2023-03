Podľa správ zo sekretariátu v Ústave srdcových a cievnych chorôb Vojvodiny (IKVBV) bola zavedená technika FET na liečbu najťažších pacientov s komplexnými ochoreniami aorty a len v posledných týždňoch sa týmto postupom s veľkým úspechom liečili dvaja ľudia. U jedného pacienta bola technika FET doplnená o výkon TEVAR, ktorý zahŕňa aj endovaskulárne umiestnenie ďalšieho stentgraftu do descendentnej aorty.

Takáto kombinovaná procedúra je raritou aj v najvýznamnejších centrách sveta a v našom prostredí bola vykonaná po prvý raz. Zavedením takýchto komplexných výkonov na aorte, ktoré kombinujú klasický chirurgický prístup s endovaskulárnym prístupom, sa ústav zaradil medzi popredné pracovisko u nás.

„V prípade kombinovanej aplikácie techniky FET a výkonu TEVAR bola pacientovi najskôr nahradená aorta, ktorá bola prístupná cez midtorakálny prístup, a následne za pomoci našich intervenčných rádiológov a kolegov kardiológov dodatočné prekrytie ďalšia aneuryzma v distálnej aorte bola vykonaná technikou TEVAR,“ povedal prof. Lazar Velicki, PhD., ktorý poukázal na to, že na takýto náročný zákrok je potrebný odborný tím, ktorý je špeciálne vyškolený na vykonávanie výkonov tohto typu.

Konštatoval, že operácia aorty je jedným z najkomplexnejších zákrokov v kardiochirurgii, pretože aorta je najväčšia tepna tela, ktorou sa transportuje okysličená krv zo srdca do zvyšku tela a akýkoľvek problém alebo defekt na nej môže viesť k tzv. vážnym zdravotným následkom, ktoré môžu a najčastejšie sú život ohrozujúce, s poukazom na to, že je nesmierne hrdý na to, že IKVBV má kapacity a prostriedky na vykonávanie takýchto operácií.

Technika FET je chirurgický prístup používaný na liečbu komplexných rozšírení hrudnej aorty a zahŕňa zavedenie špeciálne navrhnutého stentgraftu do aorty chirurgicky cez rez v hrudníku. Použitie takejto techniky má oproti klasickej operácii aorty niekoľko výhod, keďže chirurgovi umožňuje korekciu aneuryzmy a aortálnej chlopne v rámci jednej operácie, čo môže výrazne znížiť riziko komplikácií a skrátiť čas rekonvalescencie pacienta. Pevná kovová špirála na konci stentgraftu tiež poskytuje dodatočnú stabilitu, ktorá zabraňuje budúcim komplikáciám, ako je migrácia protézy alebo výskyt endoleaku. Technika FET sa s veľkým úspechom používa aj v prípadoch disekcie aorty, kde sa v rámci jednej operácie rieši aj celý segment aorty od koreňa až po bránicu.