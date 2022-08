Včera v Bielom dome americký prezident Joe Biden podpísal zákon o klíme, zdravotnej starostlivosti a daniach. Kongres Spojených štátov návrh tohto zákona schváli 13. augusta, kým ho Senát odobril 7. augusta.

Biely dom sa týmto snaží o drastické zmierenie klimatických zmien. Zákon sa tiež bude týkať stanovovaní cien liekov a mal by priniesť aj spravodlivosť do daňového systému. Prostredníctvom opatrení, ktoré zákon stanovuje, by sa do roku 2030 mali znížiť emisie skleníkových plynov do 40 percent. Napríklad daňové úľavy sa budú týkať kúpy elektrických vozidiel, inštalácie solárnych panelov, financovania ochrany lesov, prechodu výroby na ekologickejšiu produkciu a pod.

Senát na tieto účely zabezpečil 430 miliárd dolárov. Všeobecne nový zákon predstavuje určitú výhru prezidenta Bidena, nakoľko republikáni hlasovali proti. Ide v podstate o jeden zo splnených Bidenových predvolebných sľubov.

