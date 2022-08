Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera docestoval do Bruselu, kde sa stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

Vučić vyhlásil, že mier a stabilita pre Srbsko majú rozhodujúci význam, a že je úloha KFOR-u a NATO na Kosove a Metochii dôležitá a že preto verí, že Srbsko vždy narazí na pochopenie a vôľu generálneho tajomníka NATO a KFOR-u, aby sa mier a stabilita zabezpečili na KaM.

Keď ide o bilaterálne vzťahy Srbska a NATO, Vučić ešte raz povedal Stoltenbergovi, že je Srbsko vojensky neutrálna krajina, a že tak aj zostane.

Stoltenberg zdôraznil, že sa úloha NATO na KaM zakladá na jasnom mandáte OSN, že je KFOR neutrálny, že nebude zapojený do konfliktu, ale že je jeho úloha, aby zabezpečil bezpečnosť všetkým spoločenstvám. On pozdravil to, že sa prezident Vučić rozhodol prísť do NATO a že je angažovaný v dialógu pod záštitou EÚ a dodal, že NATO sleduje situáciu v Kosove a ak stabilita bude ohrozená, KFOR je pripravený intervenovať.

Dnes sa Vučić v Bruseli stretol s vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci a bezpečnosť Josepom Borrellom a špeciálnym predstaviteľom EÚ pre dialóg Miroslavom Lajčákom v rámci dialógu Belehradu a Prištiny na najvyššej úrovni po viac ako roku.

Predtým sa Borrell osobite stretol s Vučićom a Kurtijom, po čom Vučić vyhlásil, že očakáva aspoň nejaké riešenie, aj keď do toho neverí.

Borrell vyhlásil, že očakáva, že na dnešnom zasadnutí všetci budú otvorení a fleksibilný a že príde k spoločnému postoju.