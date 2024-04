Po viac ako 2-mesačnej prestávke dnes pokračovalo zasadnutie Zhromaždenia AP Vojvodiny, na ktorom poslanci volili predsedu parlamentu, ako aj podpredsedov.

Za predsedu zvolili Bálinta Juhásza, zatiaľ čo za podpredsedov navrhli a schválili Aleksandru Maletićovú, Borisa Novakovića, Nemanju Zavišića a Damira Zobenicu.

Za generálnu tajomníčku Zhromaždenia je vymenovaná Sandra Stojkovićová.

Novozvolený predseda pokrajinského parlamentu povedal, že mu je cťou byť predsedom Zhromaždenia AP Vojvodiny. Ohodnotil, že je to v rovnakom čase aj veľkou zodpovednosťou, no ako povedal, verí, že ospravedlní dôveru poslancov a predovšetkým občanov AP Vojvodiny. „Som rád, že sa do práce Zhromaždenia zapojili všetky poslanecké skupiny,“ povedal Juhász a vyjadril nespokojnosť s rozhodnutím podaktorých poslaneckých skupín, ktoré nenavrhli kandidátov na miesto podpredsedu Zhromaždenia, a mali na to právo. Tým sa podľa neho prerušila dlhoročná tradícia. „Trochu to poškodzuje povesť tohto domu, ktorý by sme si mali spoločne chrániť, ale politické rozhodnutie treba rešpektovať a každý nesie za svoje rozhodnutia zodpovednosť,“ povedal.

Keď ide o formovanie vlády AP Vojvodiny avizoval, že bude formovaná v stanovenej lehote, čiže do 9. mája.