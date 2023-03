Príležitostne a dôstojne si Svetový deň modlitieb pripomenuli aj v kulpínskom cirkevnom zbore. Dokonca tohto roku sa v ten deň vo farskej sieni zoskupilo aj viac cirkevníkov, ako to bývalo doteraz.

Pripravený program kresťaniek z Taiwanu s mottom Počul som o vašej viere predostretý bol i v tomto zbore a modlilo sa za riešenie problémov v tejto krajine. Celú túto misiu však sprevádza aj ďalšia silná myšlienka, na ktorú nás v rozhovore upozornil kulpínsky farár a biskup SEAVC Mgr. Jaroslav Javorník, PhD.:

„Keď apoštol Pavel písal List Efežanom, bolo to už 20 rokov od tej chvíle, keď na ceste do Damasku on sám prežil ,prevrátenieʻ, keď sa mu zjavil Ježiš a stalo sa mu to ,obrátenieʻ. A za tých 20 rokov chodenia za Ježišom, zakladania cirkevných zborov vôbec ten zápal nestratil, vôbec sa v ňom neutlmil. Práve naopak – jeho viera stále rástla a takto nám cez tento list odkazuje, že aj naša viera by mala stále rásť, nie zovšednieť.“

Účastníci Svetového dňa modlitieb mohli znovu konštatovať, že aj keď tradícia pripomínania si tohto dňa trvá dlho, každý rok sa zisťuje, že rovnaké predsudky, ťažkosti sú v mnohých krajinách, aj keď sú možno aj tisíce kilometrov od seba vzdialené. Ale je dobre, že sa tento modlitebný deň koná, že si aj týmto spôsobom rozširujeme obzory a posilňujeme empatiu voči tým, čo sú v núdzi alebo majú podobné problémy.