V piatok 4. októbra večer v aule staropazovskej divadelnej sály uskutočnil sa slávnostný otvárací program tohtoročnej 20. obecnej prehliadky výtvarnej tvorby v organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova.

Prehliadku otvorila Zorica Opavská, predsedníčka Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova. Okrem iného povedala, že umenie a kultúra zachovávajú všetko to najkrajšie z duchovných dejín jedného národa a združenie ochotníkov sa snaží zachovať duchovnú identitu a všetko to hodnotné, ​​pochádzajúce z našich národov v nadčasovej memórii. A za to všetko je potrebná veľká práca, vytrvalosť a veľké nasadenie. Zároveň vyzvala všetky členky zväzu, aby dali svoj maximálny príspevok v práci tohto zväzu, čo je v záujme všetkých, tiež v príhovore prízvukovala, že touto 20 jubilejnou obecnou prehliadkou výtvarnej tvorby tamojší zväz dáva na vedomie, že v kontinuite zachová aktívny postoj k výtvarnému umeniu. Ako uviedla, takéto výstavy vždy sú novou výzvou pre umelcov.

Prehliadky sa zúčastňuje 35 maliarov a sochárov (z troch združení výtvarných umelcov a jedného kultúrno-umeleckého spolku) a z vystavených 52 prác až 22 autorov sa podľa rozhodnutia selektora Marjana Karavlu, tamojšieho akademického maliara, zúčastnia oblastnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 17. októbra v Inđiji.

Tentoraz sú odmenení i traja najúspešnejší autori a im príležitostné odmeny udelil Petar Neradžić, tajomník Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova. Prvé miesto na jubilejnej 20. obecnej prehliadke výtvarnej tvorby podľa rozhodnutia Karavlu získala Milodarka Braletićová, z Umeleckého združenia Nová Pazova, druhé miesto Željka Ćurčinová, zo Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova, kým tretie miesto sa dostalo Snežane Jelenovej, z Umeleckého združenia Nová Pazova.

Program moderovala Anđelka Maliová, predsedníčka Správnej rady tamojšieho zväzu ochotníkov. Podľa jej slov výtvarní dejatelia tradične patria medzi usilovných a nadovšetko kreatívnych ľudí, čo sa odzrkadľuje aj na dosiahnutých výsledkoch v ďalších kolách súťaže – na oblastných a pokrajinských prehliadkach. Pri tejto príležitosti minútkou ticha vzdali hold zosnulým výtvarným dejateľom – Sinišovi Popovi zo Starej Pazovy a Savovi Stepanovovi, výtvarnému kritikovi a teoretikovi umenia z Nového Sadu a dlhoročnému bojovníkovi za lepšie postavenie výtvarného umenia a profesionálnych umelcov a ochotníkov.