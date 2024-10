V piatok 4. októbra sa vo františkánskom kláštore v Báči konala 2. medzinárodná konferencia, ktorá bola pomenovaná Zapájanie žien do vidieckeho ruchu v rámci kultúrnej krajiny Báča. Na konferencii vystúpili odborníci z oblasti cestovného ruchu, podnikateľstva a gastronómie.

Na začiatku konferencie návštevníci mali možnosť pozrieť si promočný film Kultúrna krajina Báča a jej okolie. Prítomných privítal Jozef Gašparovský, organizátor a koordinátor konferencie a majiteľ združenia Pčelinja klinika. Hlavným organizátorom konferencie bola Nadácia pre spravovanie kultúrnej krajiny Báča, pričom konferenciu podporil aj Ústav pre rodovú rovnosť.

O význame prezentovania kultúrno-historického a prírodného potenciálu hovorili na začiatku hostia Vesna Marjanovićová, generálna tajomníčka spoločnosti Europa Nostra v Srbsku, ako aj Igor Pucarević, vedúci Stálej konferencie miest a obcí Srbska.

Do programu konferencie bolo zaradených 5 príspevkov. Ako prvá vystúpila Dr. Slavica Vujovićová, predsedníčka Nadácie pre spravovanie kultúrnej krajiny Báča. V krátkosti predstavila potenciál, ktorý ponúka širšia oblasť Báča, potom plány súvisiace s organizáciou centier, ktoré by boli určené na rozvoj tejto oblasti. Najviac pritom akcentovala na význam žien, ktoré by mali bezpochyby byť zaradené do celkového vidieckeho cestovného ruchu. Uviedla aj viacero príkladov, kde by ženy mali najviac pôsobiť v tejto oblasti.

Uvedená nadácia a Obec Báč má dobrú spoluprácu s Obcou Petrovac na Mlavi. Zástupkyňa riaditeľa Turistickej organizácie Petrovca na Mlavi Dr. Vedrana Lazarevićová predstavila potenciál tejto časti Srbska, uviedla príklady, ktoré by mohol aj Báč využiť vo svoj prospech.

Ďalej Jelisaveta Bešenjiová, majiteľka etnodomu v Báčskom Monoštore, predstavila vlastný projekt a jeho doterajšie východiská v praxi.

Nakoľko je cestovný ruch úzko prepojený s gastronómiou, potrebné je dbať aj na hygienické opatrenia pri príprave jedál. O tejto téme viac hovorila Izabela Gašparovská, pričom sa najviac usmernila na včelie produkty.

Záver konferencie patril domácemu vo frantiskánskom kláštore, teda pátrovi fra Josipovi Špeharovi, ktorý hovoril o kultúrno-historickom bohatstve kláštora. Na záver svojej prednášky návštevníci spolu so Špeharom mali možnosť obísť kláštor.