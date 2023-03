Milovníci divadla si iste užili skvelý divadelný víkend na tradičných hodoch, a to sledujúc prvú časť 28. festivalu DIDA v Pivnici. Od piatka 24. do nedele 26. marca odzneli štyri inscenácie a otvorené boli tri výstavy, ktoré sú návštevníkom k dispozícii do konca festivalu.