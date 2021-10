Ochorenie štítnej žľazy je druhá najčastejšia porucha, ktorá postihuje ženy v reprodukčnom veku, a keď sa nelieči počas tehotenstva, spätá je so zvýšeným rizikom potratu, predčasným oddelením placenty, hypertenzívnymi poruchami počas tehotenstva, neadekvátnym rastom plodu, silným popôrodným krvácaním.

Podľa aktuálnych smerníc sa odporúča cielené testovanie žien s vysokým rizikom problému so štítnou žľazou, a sú to tieto kategórie žien: s anamnézou ochorenia štítnej žľazy, cukrovky 1. typu alebo s inými autoimunitnými chorobami; súčasné alebo predchádzajúce používanie terapie na liečenie štítnej žľazy alebo pozitívnej rodinnej anamnézy o autoimunitnom ochorení štítnej žľazy (ochorenie u príbuzných). Vhodné liečenie vedie k významnému klinickému úspechu počas tehotenstva, ktoré má za výsledok normálne tehotenstvo a narodenie zdravého dieťaťa. Z tých dôvodov je veľmi dôležitá včasná a správna diagnostika a liečenie. Ženám so zníženou funkciou štítnej žľazy – hypotyreózou sa podáva liek levotyroxín na dosiahnutie cielenej hladiny TSH – hormónu, ktorý stimuluje prácu štítnej žľazy s dávkou nižšou ako 2,5 mIU/l. Na liečbu zvýšenej funkcie štítnej žľazy sú antityroidné lieky, s cieľom udržať hladinu voľného tyroxínu (FT4) v rozsahu hornej tretiny normálnych hodnôt. Popôrodná tyreoiditída je najčastejším tvarom popôrodnej disfunkcie štítnej žľazy a môže sa javiť ako hyper- alebo hypotyreóza. Keď ide o hypertyreózu, odporúča sa symptomatická liečba a levotyroxín sa podáva pri hypotyreóze u žien s výraznými symptómami, ktoré dojčia alebo ktoré chcú znovu otehotnieť.

Výskyt hypotyreózy počas tehotenstva sa odhaduje na 0,3 až 0,5 %, keď ide o manifestne zistenú hypotyreózu a 2 až 3 %, keď ide o subklinickú hypotyreózu, ktorá u pacientok neprejavuje symptómy, ale sa zaznamenáva zvýšená hladina TSH a normálna hladina FT4. Vo svete je najčastejšou príčinou hypotyreózy nedostatok jódu. V regiónoch, kde majú dostatočné množstvo jódu, kam patrí aj náš región, najčastejšie príčiny sú autoimunitná tyreoditída a hypertyreóza po liečení hypertyreózy. Popredné symptómy sú únava, priberanie na váhe, zápcha, ktoré sa často môžu zamieňať so sprievodnými symptómami tehotenstva. Symptómy, ako sú strata vlasov, suchá pokožka a spomalená srdcová práca, sa môžu registrovať iba u tehotných žien s výraznejším stupňom ochorenia.

Dôležité je podotknúť, že nie iba manifestná, ale aj subklinická hypotyreóza môžu vplývať na plod. Bolo postrehnuté, že aj neskorší neurorozvoj dieťaťa závisí od regulácie hormónu štítnej žľazy počas tehotenstva. Zaznamenáva sa poškodenie neuropsychologických indexov rozvoja a schopností školského učenia u detí, ktorých matky mali zle kontrolovanú hypotyreózu v tehotenstve.







Ženy, ktoré plánujú tehotenstvo alebo sú tehotné a majú problém so štítnou žľazou, predsa sa nemusia obávať. Včasná diagnostika, časté laboratórne kontroly, adekvátne prispôsobovanie dávok liekov a intenzívny dozor nad tehotenstvom prináša jedno zdravé tehotenstvo a zdravé novorodeniatko.

Prof. Dr. sci. med. Artur Bjelica

špecialista na gynekológiu a pôrodníctvo

subšpecialista na endokrinológiu