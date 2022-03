Aj keď obyvateľov a najmä mladých ľudí v Jánošíku ubúda (čo okrem iného zapríčinilo takmer úplné zaniknutie činnosti skôr veľmi úspešného kultúrno-umeleckého spolku), tí občania, ktorí zostali žiť v tejto dedine, sa snažia spoločenský život pozdvihnúť na vyššiu úroveň.

Jedným z nositeľov tejto činnosti určite je aj tunajší Miestny odbor Matice slovenskej, ktorý sa podpisuje pod organizáciu dvoch podujatí. Matičný maliarsky tábor, na ktorý prichádzajú maliari zo všetkých banátskych slovenských prostredí, ale aj z Alibunárskej obce, sa už stal tradičným a na tej ceste je aj degustácia jánošíckych vín a klobás, ktorú v sobotu 26. marca zorganizovali po druhýkrát.

„Rozhodli sme sa práve pre vína a klobásy, lebo je to príznačné pre nás Slovákov. Nuž a keďže ľudia už prihlásili a doniesli svoje klobásy a vína na ocenenie, je normálne, že chcú vedieť, kto vyrobil najlepšie víno či klobásu, a preto sme sa rozhodli vyhlásiť najlepších a udeliť odmeny. Odmeny sú toho roku skromné, iba diplomy a poháre,“ povedal nám predseda jánošíckeho MOMS Jozef Omasta.

„Prvú degustáciu sme zorganizovali pred tromi rokmi, avšak z epidemiologických dôvodov sme ju nemohli usporiadať vlani a predvlani, takže toto je druhá v poradí, aj keď máme ambície, aby sa stala tradičnou. Toho roku je to skromné, v súlade s finančnými a ľudskými možnosťami, avšak uvažujeme aj o tom, aby to bolo trochu masovejšie podujatie, možno aj s večerou a s vecnými odmenami, ktoré by určite podnietili aj iných našich spoluobčanov, aby prihlásili svoje výrobky na súťaž. Všetko však závisí od prostriedkov, ktoré na tieto účely získame z projektov,“ poznamenáva Omasta.

Dve poroty, ktoré tvorili výrobcovia vína a klobás, konštatovali, že v Jánošíku sa vyrábajú chutné klobásy, ale aj chutné vína, s ktorými by sa určite nezahanbili ani na iných degustáciách. O titul najlepších sa uchádzalo 12 vín a 14 klobás.

Posudzovacia komisia v zložení Vladimír Guľáš, Pavel Guľáš, Ján Zríni a Padinčan Zlatko Šimák ohodnotila, že najlepšiu klobásu vyrobil Slađan Daniel Srdić, jánošícky kňaz a senior banátsky, ktorý sa však kvôli pôstnemu obdobiu podujatia osobne nezúčastnil. Druhé miesto získala klobása, ktorú vyrobil Michal Nemec, a tretia cena odišla do rúk Anny Omastovej. Ďalšia posudzovacia komisia, ktorú tvorili Pavel Štauba a Martin Ďuriš z Padiny, Daniel Bruk a Pavel Zríni, zhodnotila, že najlepšie víno vyrobil Ján Šterba, druhú cenu získalo víno z pivnice Martina Listmajera a tretiu víno Michala Supeka.