Známa írska speváčka Sinéad O’Connor zomrela vo veku 56 rokov. Za sebou zanechala desať dlhohrajúcich albumov a viac úspešných skladieb, z ktorých si svetovú popularitu získali najmä piesne Nothing Compares 2 U a The Emperor’s New Clothes.

Sinéad O’Connor sa na hudobnej scéne objavila roku 1987 s debutovým albumom The Lion and the Cobra, na ktorom sa prejavila ako autorka s originálnym štýlom a angažovanými veršami na tému náboženstva, lásky, sexuality a spoločenskej nespravodlivosti. Už vtedy upútala pozornosť aj svojím vyholeným účesom, ktorým vyjadrovala nesúhlas s tradičným postavením žien v spoločnosti a ustáleným ženským vzhľadom.

Najväčší úspech dosiahla druhým albumom I Do Not Want What I Haven’t Got (1990), ktorý zaznamenal predaj sedem miliónov výtlačkov. Hlavný singel Nothing Compares 2 U (pieseň pôvodne nahral americký hudobník Prince) sa v tom období stal planetárnym hitom a videoklip bol často premietaný v televíznych staniciach. Za tento album Sinéad O’Connor získala štyri nominácie na Cenu Grammy a vyhrala cenu za najlepší alternatívny prejav, avšak odmietla ju prijať.

Vo svojich piesňach a vo verejnosti Sinéad O’Connor sa často vyjadrovala na spoločenské a politické témy, taktiež sa zaoberala náboženskými otázkami. Roku 2018 prijala moslimskú vieru a vlastné meno zmenila na Shuhada’ Sadaqat. Ako umelkyňa však aj naďalej vystupovala ako Sinéad O’Connor a roku 2021 vydala knihu memoárov Rememberings (Spomienky).