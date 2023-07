Do radu podujatí trojlístka osláv Kulpína zaradili aj dve výstavy v exteriéri Poľovníckeho domu v Kulpíne.

Včera podvečer bola otvorená 27. výstava obrazov skupiny KEBY…, ktorá pôsobí pri MOMS Kulpín, namaľovaných počas minulovíkendového 7. Slovenského výtvarného tábora. Druhou výstavou bola výstava starých svadobných fotografií, ktorú na oslavy pripravil Spolok kulpínskych žien.

Na slávnostnom otvorení výstav prítomných výtvarníkov a hostí v Poľovníckom dome v Kulpíne privítal predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža. O výstave a tvorbe sa zmienil predseda Výtvarnej odbočky KEBY… Vladimír Grňa. Slova sa ujala aj podpredsedníčka tohto združenia, akademická výtvarníčka Anna Babiaková. Stručne o vystavených obrazoch 28 autorov, ktorí sa zúčastnili tohtoročného výtvarného tábora v Kulpíne, hovoril výtvarný kritik a spolupracovník MOMS Kulpín Vladimír Valentík.

Česť otvoriť výstavy sa dostala významnému Kulpínčanovi žijúcemu na Slovensku, ktorý sa s radosťou vracia do svojho rodiska, Dr. Michalovi Babiakovi. V príhovore sa okrem iného zmienil aj o výstave starých svadobných fotografií, ktorá približuje svadobné zvyky a zachytáva svadobné momenty. Babiak zdôraznil, že výstava obrazov je súhrn toho, ako umelci vidia tento svet, a to je podnet, aby sme sa aj my zamysleli, ako vidíme tento svet. Je to niečo, čo obohacuje našu dušu. Lebo pohľad iného a názor iného a oči iného vždy sú obohacovaním pre nás. Ako povedal, praje si, aby táto výtvarná akcia v Kulpíne pretrvávala, lebo tieto iné pohľady očami inej duše budú aj nás obohacovať.

Obidve výstavy pripútali pozornosť početných návštevníkov sobotňajších osláv Kulpína.