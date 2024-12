Ministerstvo školstva dnes vyhlásilo, že žiaci ôsmeho ročníka základných škôl odo dnes do 30. decembra majú možnosť vyjadriť sa, z ktorého predmetu (z ponúknutých päť) budú robiť tretí test na záverečnej skúške.

Vo vyhlásení sa uvádza, že sa žiaci budú môcť vyjadriť elektronicky prostredníctvom portálu Moja srednja škola alebo písanou formou v škole a ponúknuté predmety sú: biológia, zemepis, dejepis, fyzika a chémia.

Od 20. do 24. januára 2025 žiaci si budú môcť overiť svoju voľbu a akže si to rozmyslia, vlastne ak si budú chcieť zmeniť predmet, budú to môcť urobiť 29. a 30. januára.

Po skúšobnom záverečnom teste, v období 7. až 10. apríla, si žiaci môžu ešte raz rozmyslieť a konečne sa rozhodnúť o predmete na treťom záverečnom teste.

V školskom roku 2024/2025 skúšobná záverečná skúška sa bude konať 21. a 22. marca a záverečná skúška 16., 17. a 18. júna.

Založená je aj Viber skupina – Moja srednja škola – Info kanal, kde si rodičia a žiaci budú môcť prečítať informácie o oboznámenia so skladaním záverečnej skúšky, prijímacej skúšky, ako aj o zápise do stredných škôl.

Zdroj: srbija.gov.rs