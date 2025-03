Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska na zajtra avizuje odstávky elektriny v Starej Pazove, a to v dvoch termínoch.

Od 9.30 do 11.30 bez elektriny budú obyvatelia Tajovského ulice od M. Antića do konca ulice.

Od 12.30 do 14.00 elektrina nebude v Učiteľskej ulici, ako aj Bratov Feldyovcov 1 – 17, 2 – 18, Svetozara Markovića od Komenského do konca ulice, Komenského od Isidory Sekulićovej do konca ulice a I. Sekulićovej 1 – 31, 2 – 21.