Klub poľnohospodárov Kulpína vedený predsedom klubu Milanom Popovickým a správou klubu v sobotu 8. marca usporiadal tak ako každý rok zjari celodedinskú akciu rovnania poľných ciest.

Na tradičnom rannom zoskupení poľnohospodárov v strede dediny urobili rozvrh, kto do ktorej časti chotára pôjde rovnať. Potom sa rozdelili do viacerých skupín, aby porovnali všetky poľné cesty v kulpínskom a sčasti aj v petrovskom a ravnoselskom chotári.

Ako potvrdil predseda Klubu poľnohospodárov Kulpína Milan Popovicki, tohtoročnej akcie rovnania ciest sa zúčastnilo 45 poľnohospodárov s traktormi a prívesnými strojmi. Skúsených starších účastníkov akcie bolo tohto roku o niečo menej a vo väčšom počte sa do akcie zapojili mladší poľnohospodári Kulpína. Vzhľadom na to, že sa v rámci akcie Klubu poľnohospodárov Kulpína rovnala aj časť petrovského chotára, do nej sa zapojili aj niekoľkí poľnohospodári z Petrovca. Na akciu si vybrali druhú marcovú sobotu a v ten deň im teplé slnečné počasie naozaj žičilo. A práca rovnania ciest sa im podarila.

Po namáhavej práci spoločný obed a posedenie mali v rybárskej chatke vedľa kanála.