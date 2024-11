Z Elektrodistribúcie Srbska informujú, že zajtra dôjde k prerušeniu elektriny v Silbaši a Starej Pazove.

Od 8.45 do 15.45 bez elektriny budú všetky ulice v Silbaši.

Od 9.00 do 13.00 bez elektriny budú staropazovské ulice: Jána Sýkoru od č. 1 do 67 a od č. 2 do 64, ako aj Partizánskej od č. 10/19 po Ulicu Jána Sýkoru.