Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska plánuje na zajtra práce na elektrickej sieti v Starej Pazove, a to v štyroch termínoch.

Elektrina bude odpojená od 8.00 do 9.30, 9.45 do 11.15, 11.30 do 13.00 a od 13.15 do 14.45. Zoznam ulíc je zverejnený na stránke spoločnosti.