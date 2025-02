Podľa údajov zverejnených na stránke spoločnosti Elektrodistribúcia Srbska v stredu v Starej Pazove sú naplánované práce na elektrickej sieti.

Od 8.30 do 11.30 bez elektriny budú obyvatelia Ulice Jovana Popovića od č. 42/55 do konca ulice.

Od 9.00 do 11.00 elektrina nebude v Ul. Nikolu Momčilovića od J. Sýkoru do konca ulice a Slovenských brigád a od 11.30 do 13.30 elektrinu nebudú mať obyvatelia Hviezdoslavovej ulice od č. 72/69 do N. Momčilovića.