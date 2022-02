Seriál Only Fools and Horses (u nás preložený ako Mućke) na BBC vysielali od roku 1981 do roku 1991, ako aj vianočné špeciály do r. 2003. Podľa ankety z roku 2004 seriál je ocenený za najlepšiu situačnú komédiu všetkých čias. Autorom seriálu je John Sullivan.

Meno dostal podľa britského príslovia Only fools and horses work for a living, ktorým sa naráža na bratov Trotterovcov, ktorí sa vyhýbajú práci či plateniu daní.

Príbeh seriálu je umiestnený v londýnskej časti Peckham. Ambiciózneho predajcu Dereka Trottera (Delboya) hrá David Jason, jeho mladšieho brata Rodneyho hrá Nicholas Lyndhurst. Komického dedka hral Lennard Pearce, ktorého neskoršie nahradil Buster Merryfield, ktorý zahral strýka Alberta.

Seriál veľký úspech zažil aj u nás. Všetci ešte stále radi pozeráme komické príbehov bratov Trotterovcov, ich dedka a kamarátov. A výrok This Time Next Year We’ll Be Millionaires nám je všetkým dobre známy.

Ak aj vy máte radi tento seriál, prečítajte si, ktoré epizódy návštevníci stránky IMDB ocenili ako najlepšie.

The Jolly Boys‘ Outing – Izlet veselih momaka

Táto epizóda dostala známku 9.6 (z možných 10). Spoločnosť z kaviarne Nag’s Head odchádza na jednodňový výlet a na ceste domov im exploduje autobus. Príčinou explózie je albánske rádio, ktoré Delboy predal prepravcovi.

Time on Our Hands – Vreme u našim rukama

Táto epizóda je druhou najocenenejšou epizódou. V nej sa Bratia Troterovci konečne obohatia a to vďaka starým hodinám, ktoré našli v garáži.

Heroes and Villains – Heroji i zikovci

Spomínate si na epizódu, v ktorej Dol Boy a Rodney odchádzajú na elegantný maškarný ples oblečený ako Batman a Robin? Je ňou epizóda Heroes and Villains a práve časť, v ktorej Del a Rodney utekajú cez hmlu, pokým skupina lupičov chce istej žene ukradnúť kabelku, je vyhlásená za jeden z najkomickejších momentov v dejinách komédie.