Konečne po piatich desaťročiach podnik Bačkaput začal dôkladnú, generálnu rehabilitáciu, ako sa to dnes populárne hovorí, regionálnej štátnej cesty číslo 110, II. A triedy. Rekonštrukciu značne poškodenej vozovky dlhej asi 8 kilometrov (na snímke) začali 12. septembra a práce by podľa plánu mali byť ukončené do 6. októbra 2023.

Spomenutá trasa úplne je uzavretá pre dopravu od semafora na križovatke cesty Odžaci – Ratkovo, až po križovatku Ulice maršala Tita a Štefánikovej ulice v Laliti. Pravdaže, to sťažuje a znemožňuje odchod najmä zamestnaných Laliťanov do strediska obce. Najbližšia alternatívna možnosť asfaltkou dojazdiť do Odžakov vedie cez Ruský Kerestúr, Kruščić a Báčsky Gračac. Mnohí Laliťania však využívajú aj poľné cesty, aby sa nejako dostali na pracovisko, alebo si vykonali niektoré neodkladné práce v každodennom živote.

Juraj Pucovský