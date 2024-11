Podobne ako aj v iných zdravotníckych ustanovizniach, aj zamestnanci v staropazovskom Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića-Zmaja si včera na malej slávnosti, v ústrednom objekte, pripomenuli oslavu domáceho patróna Dan Svetih vrača Kozme i Damjana. V mene prítomných farárom sa prihovoril a k oslave domáceho patróna zablahoželal tamojší protojerej Miodrag Lujić. Novým kmotrom v tejto zdravotníckej ustanovizni je Vladimir Kiković, úradujúci riaditeľ VKP Čistoća Stará Pazova.

Dr. Svetlana Dudićová, riaditeľka Domu zdravia, zablahoželala všetkým zdravotníkom a poukázala na to, že do svojej práce každý deň vkladajú i veľa lásky. Riaditeľka zdôraznila aj veľký význam pôsobenia zdravotných sestier, ktoré sa pousilovali i o to, aby sviatočný stôl bol pekne a dôstojne pripravený. Všetkým zaželala, aby aj v nadchádzajúcom období urobili krok dopredu a hlavne aby zostali dobrými ľuďmi. Slávnosti sa zúčastnili početní hostia, medzi ktorými boli aj Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, a Dr. Dragan Đorđević, riaditeľ Domu zdravia Dr. Milorada Miku Pavlovića v Inđiji.

Rok 2024 bol pre staropazovský dom zdravia veľmi úspešný, keďže je aj vykonaných v plnom nasadení zdravotných tímov množstvo preventívnych prehliadok. Okrem iného kompletne vynovili Službu pre fyzikálnu medicínu a rehabilitáciu, tiež zabezpečili prístroj – video laringoskop do Pohotovostnej služby a v spolupráci s Obcou Stará Pazova do konca roka plánujú kúpu ultrazvukového prístroja pre Oddelenie gynekológie a prístroja na včasné odhalenie chorôb krčka maternice.