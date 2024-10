Členské štáty EÚ dali zelenú reformnej agende Srbska a otvorili tak cestu k vyplateniu 112 miliónov eur z plánu EÚ na rast západného Balkánu do konca tohto roka, uvádza sa na portáli RTS.

Rozhodnutím členských štátov boli schválené reformné programy všetkých krajín západného Balkánu okrem Bosny a Hercegoviny, ktorá ešte nepredložila kompletný program reforiem.

Toto rozhodnutie je zároveň posledným krokom v procese schvaľovania Agendy reforiem, ktorú predtým prijala srbská vláda a pozitívne vyhodnotila aj Európska komisia. Prvá tranža vo výške 112 miliónov eur predstavuje zhruba sedem percent z 1,58 miliardy eur vyčlenených pre Srbsko v rámci Plánu rastu.

Tretinu prostriedkov z Plánu rastu EÚ tvoria granty a zvyšok pôžičky za zvýhodnených podmienok.

Napriek úsiliu niektorých krajín a Európskeho parlamentu nie je zosúladenie so zahraničnou politikou EÚ a zavedenie sankcií proti Rusku nevyhnutným predpokladom na použitie finančných prostriedkov. V nariadení, ktoré určuje pravidlá Rastového fondu, sa však uvádza, že reformné programy Srbska a ďalších krajín by mali obsahovať vysvetlenie, ako prispejú k postupnému a nepretržitému zosúlaďovaniu so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ.

Plán rastu západného Balkánu v hodnote šesť miliárd eur sa vzťahuje na obdobie do konca roku 2027. Platby sa budú vykonávať dvakrát ročne na základe správ o implementácii reforiem.