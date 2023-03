V Archíve Vojvodiny dnes otvorili výstavu obrazov Kovačica autora Pavla Hajka.

Výstava pozostáva z troch tematických okruhov. Jednu časť tvorí 23 umeleckých diel Hajka, s charakteristickými motívmi prírody a dediny, zahalených jemnou erotikou, čím sa tento autor odlišuje od iných maliarov insity. Druhú zložku výstavy tvoria omaľované šamlíky autorky Vieroslavy Svetlíkovej, ktorá na šamlíkoch namaľovala troch velikánov: Štúra, Štefánika a Dubčeka. Treťou zložkou sú záložky – kalendáre, vyrobené pre deti diplomatov, ako aj deti, ktoré chodia do zahraničných škôl v našej krajine.

Podľa slov riaditeľa Archívu Vojvodiny Dr. Nebojšu Stefanovića Hajkova tematika sa odlišuje od tematiky iných autorov a práve tá odlišnosť podľa neho uvádza určité nóvum do insitného umenia.

Výstavu otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková.

„Nemôžem skryť pocit hrdosti, že nás tu všetkých zoskupila takáto krásna výstava pod ešte krajším menom – Kovačica. Budeme prezentovať aj originálnu, pestrofarebnú pomôcku, detský bookmark kalendár, s maľbami insitných maliarov z Kovačice, Padiny a okolia. Za všetkým týmto stojí Galéria Babka v Kovačici, majiteľa Pavla Babku, ktorý takto úspešne a neúnavne už vyše 30 rokov svojho pôsobenia prezentuje kovačickú insitu nielen u nás doma, ale v celom svete,“ povedala Petráková a zdôraznila niekoľko aktivít Galérie Babka, podľa ktorých je rozpoznateľná vo svete.

Predsedníčka zároveň poďakovala aj riaditeľovi Archívu Vojvodiny, že sa zapájajú do takýchto výstav, ktorými sa prepájajú dve blízke kultúry.

Pavel Babka, kurátor výstavy a zakladateľ Galérie Babka, povedal, že sa tentoraz chceli prezentovať niečím iným a sú to práve Hajkove obrazy. Ako povedal, turisti, ktorí navštevujú Kovačicu, v určitej miere aj vplývajú na štýl maliarov.

„Ak desiati turisti povedia, že by na určitom obraze malo byť viacej červenej farby, iní zase povedia viac zelenej, tí slabší maliari sa im začnú prispôsobovať. Pavel Hajko nie je taký. Vždy bol tvrdohlavý a vždy maľoval to, čo si zaumienil, čo zažil,“ povedal Babka.

Keď ide o Vieroslavu Svetlíkovú Babka zdôraznil, že je ona aj úspešnou ilustrátorkou niekoľko kníh. Keďže Archív Vojvodiny a Spoločnosť velikánov Slovenska spolupracujú, prišli na ideu, aby boli traja velikáni – Štúr, Štefánik a Dubček – omaľovaní na šamlíkoch. Je to podľa neho jedným zo spôsobov ako priblížiť deťom dejiny.

„Záložky sme vypracovali pre deti diplomatov, s ktorými už roky spolupracujeme. Deti k nám prichádzajú učiť sa maľovať, maľujú a spoločne potom organizujeme výstavy. Tie deti boli u nás aj vlani, rozprávali ako zažili Kovačicu, Srbsko, a preto považujem, že aj maľovanie na šamlíku môže byť umeleckým dielom,“ uzavrel Babka.

Na otvorení výstavy bol prítomný aj prezident Spoločnosti velikánov Slovenska JUDr. Jozef Škultéty, ktorý poznamenal, že s Archívom Vojvodiny majú spoločné aktivity, významné tak pre Slovensko, ako aj pre Srbsko. Ako povedal, omaľované šamlíky budú súčasťou výstavy Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan, ktorá putuje po celej Európe. Zároveň pripomenul, že počas NATO bombardovania v roku 1999 organizovali spolu so vtedajším predsedom Matice slovenskej v Srbsku odchod na Slovensko pre vyše 500 detí zo Srbska, ktoré sa po ukončení vojny vrátili k svojim rodinám.

„Je to veľké puto, ktoré sme vtedy začali, a ktoré sa určite nedá roztrhnúť tak, že zabudneme. Práve pri krste knihy v Báčskom Petrovci, v sídle Matice slovenskej v Srbsku, s pánom Surovým sme sa dohodli, že v tomto roku usporiadame stretnutie tých detí, dnes už dám a pánov, aby sme si pospomínali, ako to bolo a aby sme hľadali to, čo nás spoločne spája, a to je hľadanie celosvetového mieru,“ prízvukoval Škultéty.