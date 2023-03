Pokrajinský tajomník Nenad Ivanišević pre hospodárstvo a turizmus vyhlásil verejný súbeh na udelenie dotácií podnikateľom, mikro- a malým právnickým osobám z územia AP Vojvodiny, so záujmom o rozvoj a revitalizáciu podnikov považovaných za umelecké a staré remeslá v roku 2023, v celkovej sume tri milióny dinárov.

Tieto granty rezortný sekretariát udeľuje už niekoľko rokov, s cieľom zlepšiť a zachovať výrobný proces spôsobom, ktorý neohrozí tradičnú technológiu charakteristickú pre staré remeslo.

Pokrajinský tajomník Ivanišević na tlačovej konferencii poukázal na to, že zachovanie starých remesiel je jednou z prioritných úloh sekretariátu, pretože podľa jeho názoru všetci by sme mali pracovať na zachovaní tradícií regiónov, v ktorých žijeme, a v ktorých sa neorganizuje žiadne turistické ani hospodárske podujatia.

„Je na nás, aby sme tento súbeh spolu s republikovými orgánmi, ktorí taktiež vyhlasujú súbehy pre staré remeslá, čo najviac zviditeľnili. Celková hodnota prostriedkov je rovnaká ako v minulom roku a je rozdelená na dva milióny dinárov na bežné dotácie a milión dinárov na kapitálové dotácie. Na zabezpečenie vybavenia je rozsah finančných prostriedkov od 100 000 dinárov do 250 000 dinárov, zatiaľ čo na suroviny je to od 80 000 dinárov do 200 000 dinárov. Finančné prostriedky sa schvaľujú až do výšky 100 percent kúpnej hodnoty s DPH,“ uviedol Ivanišević a doložil, že termín na podávanie žiadostí je do 14. marca 2023.