Škvrny na oblečení a bielizni môžu byť nepríjemné a vedia vytočiť človeka z miery. Aj keď si v rovnakom momente, keď sa vám na oblečení zjaví škvrna, väčšinou pomyslíte, že je váš odev zničení, existujú triky, ktoré vám môžu pomôcť, aby tie škvrny nezostali trvalou súčasťou vášho odevu. Dokonca aj notoricky známe škvrny, ako je červené víno alebo atrament, sa môžu z väčšiny odevu odstrániť. Zlaté pravidlo je pri všetkých škvrnách na oblečení, že treba reagovať rýchlo. Na trhu existuje veľký počet riešení, ale niekedy aj babské rady dajú najlepšie výsledky.

Červené víno

Ak sa vám stane, že sa oblejete červeným vínom, škvrnu preperte v bielom octe so studenou vodou alebo perlivou minerálkou. Keď to urobíte škvrnu potrite pracím prostriedkom a čo najskôr daný odev vyperte v práčke. Ak nie ste v možnosti reagovať okamžite a škvrna od červeného vína zostane na oblečení niekoľko hodín, pokropte ju trochu do bieleho vína. Následne odev čím rýchlejšie vyperte aj v práčke.

Pot

Škaredé fľaky v podpazuší na košeli alebo tričku sú veľmi nepríjemné. Skúste sa ich zbaviť tak, že namočíte košeľu do bieleho octu alebo citrónovej šťavy. Nechajte odmočiť takú hodinu, a potom oblečenie vyperte v práčke.

Tráva

Keď sú v dome deti, iste sa na oblečení často vyskytnú aj fľaky od trávy. V tých prípadoch na zašpinené miesto treba naliať zriedenú citrónovú šťavu a opláchnuť. V prípade, že sa škvrny od trávy urobili na rifliach, môže vám pomôcť zubná pasta. Treba ju potrieť na príslušné miesto, nechať vysušiť a následne opláchnuť.

Krv

Keď sa chcete riešiť krvi z oblečenia, pravidlo je, že ju hneď musíte opláchnuť studenou vodou. Keď ide o tú zaschnutú, pridajte na škvrnu prací prášok a slanú vodu.

Mastnota

Keď sa pri varení stane, že mastnota prenikne na oblečenie, hneď škvrny zasypte púdrom, múkou, kukuričným škrobom alebo prípadne bielou kriedou a vykefujte ich. Následne oblečenie vyperte v práčke ako zvyčajne.

