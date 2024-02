Nušićova kultová komédia Pani ministrová v koprodukcii Divadla VHV v Báčskom Petrovci a Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen v Kulpíne mala premiéru v sobotu 27. januára 2024 vo veľkej sále Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci. Už vtedy sa verejnosť pýtala, kedy bude aj kulpínska premiéra… Na ohromné potešenie milovníkov divadla táto prvá repríza skvelého predstavenia, čiže kulpínska premiéra bola v sobotu 17. februára v tamojšom Dome kultúry. Diváci vyplnili sieň do posledného miesta a rozohraní protagonisti sa postarali o ich dvojhodinový skvelý umelecký zážitok.

A ako bola s touto v podstate druhou premiérou Pani ministrová spokojná režisérka Marína Dýrová?

„Trochu to bolo ináč ako v Petrovci, ale predovšetkým preto, že sú tu menšie technické vymoženosti a že je menšie javisko: my sme túto hru postavili na raz väčšom priestore, tu to bolo tesnejšie. Scénu sme nemenili, len sme ju preniesli, tak sa herci v niektorých situáciách trochu viac tlačili.“

Treba však povedať, že tí diváci, ktorí kulpínsko-petrovskú Pani ministrovú nevideli v Petrovci (a tých je drvivá väčšina), sú s týmto variantom predstavenia maximálne spokojní. Nechýbali im tie vyspelejšie technické vymoženosti a vynikajúci umelecký zážitok dostali možno aj vďaka tomu menšiemu javiskovému priestoru… Všetci herci podali skvelý výkon, dynamika neklesala, slovný i scénický humor oslovil obecenstvo, ktoré ochotne odmenilo hercov potleskom.

Kým je scéna v Kulpíne, mohla by sa tu usporiadať ešte jedna repríza. Veríme, že by si túto kulpínsko-petrovskú Pani ministrovú prišli ešte raz pozrieť aj tí diváci, ktorí skvelému hereckému tímu, v čele s bravúrnou Katarínou Kolárovou, už raz, alebo aj dvakrát, tlieskali.