Kulpín má v strede dediny pekný a priestranný park. V ňom je aleja búst významných osobností z dejín Kulpína, tiež je tu detský park, a postavené sú i lavičky a odpadové koše. Ako upozorňovali aj skôr, aj teraz z Miestneho spoločenstva Kulpín, tento park pred Muzeálnym komplexom zvyčajne po dňoch víkendu, ale aj počas týždňa je často plný odpadkov, často sú koše a aj lavičky polámané a aj vybavenie v detskom parku poškodené.

Také správanie návštevníkov parku, zvlášť v nočných hodinách je neprípustné a nahrádzanie škôd aj materiálne náročné.

Do Kulpína chodia často turisti, najviac navštevujú Muzeálny komplex, v blízkosti ktorého je spomenutý park, ktorý tiež navštevujú. Preto by občania Kulpína mali dbať, aby si chránili to, čo v dedine majú a nie aby nepotrebne ničili.