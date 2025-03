Hádzanárske majstrovstvá Európy v mužskej konkurencii sa konajú každý druhý rok. Rovnaký princíp platí aj pre svetový šampionát – v párnych rokoch tak mávame kontinentálne podujatie a v nepárnych svetové.

Tak v januári aktuálneho roka Dánsko rekordný štvrtýkrát zaradom získalo titul svetového šampióna, tento turnaj si Srbsko nechalo ujsť, lebo v kvalifikácii vypadlo proti Španielsku.

Mnoho času na oddych ani nebolo, lebo aj pred uskutočnením Majstrovstiev sveta odštartovala kvalifikácia na európsky turnaj, konkrétne v novembri minulého roka.

Pokračovala v marci a v dňoch za nami naša reprezentácia zohrala dvojzápas so Španielskom. Doma sme dosiahli významný triumf výsledkom 27 : 25 v hale v Kraljeve, ale v nedeľu v odvetnom stretnutí v meste Ciudad Real triumfovalo Španielsko výsledkom 28 : 26. Srbsko tak dosiahlo polovičný výkon v stretnutiach s najsilnejšou reprezentáciou v skupine, čo zatiaľ postačuje na tretiu pozíciu, lebo sú tak Španielsko, ako aj Taliansko pred Srbskom.

Naša selekcia kvalifikáciu v novembri otvorila triumfom nad Lotyšskom, ale potom v divnom zápase prehrala za chotárom proti Taliansku, minimálne 30 : 31.

Tá prehra sťažila cestu na majstrovstvá, ale je pre nás dôležité to, že si postup vybojujú dve najlepšie mužstvá z každej z ôsmich kvalifikačných skupín, ako aj štyri najlepšie z pozície tri. V tomto momente je Srbsko druhým najlepším tímom na treťom mieste, lepší výkon má len Holandsko.

Dobre je aj to, že sa podarilo proti Španielsku získať aspoň jeden triumf, lebo by sme mohli očakávať, že Španieli porazia Taliansko v ich stretnutí, kým by Srbsko nemalo mať ťažkostí za chotárom proti Lotyšsku, ktoré je aj tak zatiaľ bez bodov a už teraz nemá šancu na postup na záverečný turnaj. K tomu je najslabším tímom skupiny a v prvom stretnutí ich naši deklasovali.

Kvalifikácia vyvrcholí v máji a naši v tom termíne najprv za chotárom zohrajú so spomenutým Lotyšskom, kým v poslednom kole znovu v Kraljeve hosťovať bude Taliansko. Našim bude stačiť aj minimálny triumf nad Talianmi (v prípade, že porazia Lotyšsko, čo sa aj očakáva) a ten by mal priniesť druhé miesto a priamy postup na záverečný turnaj, bez kalkulovania, či sa vtesnáme medzi najlepšie celky z tretej pozície.

Kam patrí naša hádzaná?

Objektívne patríme medzi selekcie, ktoré by podľa kvality mali mať miesto medzi 24 tímov na Majstrovstvách Európy, ale je to aj maximum našej reprezentácie.

Žiaľ, hádzaná roky upadala a aj keď sa občas zdá, že sa to obrátilo a znovu ide hore kopcom – vydania na záverečných podujatiach dementujú. Hádzanári rozčarujú, prichádza k zmenám trénerov a výkony zostávajú tam niekde, nedosiahnuteľné.

Škoda, lebo (aj) tento šport bol v minulosti trofejný a keby sme pokračovali tak, ako susedia Chorváti, pravdepodobne by sme boli hrdí na daktorú medailu… Takto naša reprezentácia zohráva len epizódne postavy a zvlášť smutne to býva na spomenutých záverečných akciách.

Medzi 24 tímov Európy by sme sa mali dostať, ale bolo by neseriózne sa potom považovať za tím, ktorý je v konkurencii o najvyššie umiestnenia.

Inak okrem hostiteľov Nórov, Švédov a Dánov, ako aj aktuálnych majstrov Európy Francúzov sa už teraz na ME 2026 kvalifikovali aj Island, Chorvátsko a Slovinsko, selekcie, ktoré určite budú finišovať na prvých dvoch miestach svojich kvalifikačných skupín.