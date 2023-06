Skončená je aj sezóna 2022/2023 v regionálnej basketbalovej ABA lige. Presne po desiatich rokoch súťaž vyvrcholila triumfom belehradského Partizana, ktorý tak prerušil dominovanie Červenej hviezdy, celku so šiestimi triumfami za posledných sedem, resp. osem vydaní regionálnej súťaže (sezóna 2019/2020 nebola dohraná pre pandémiu koronavírusu).

Z druhej strany Partizan tak aktuálnu sezónu korunoval veľkým úspechom a na svoje konto si pripísal siedmy regionálny titul, čím sa znovu osamostatnil v čele najúspešnejších celkov súťaže.

Belehradčania tak so sezónou, ktorá práve vyvrcholila, môžu byť veľmi spokojní, keďže získali trofej v ABA lige, tiež si zahrali vo štvrťfinále Euroleague a boli na krok od postupu do záverečného turnaja elitnej súťaže.

V rozhodujúcom piatom stretnutí finále proti Červenej hviezde boli čierno-bieli lepším súperom. Už v prvom polčase získali veľký náskok a na oddych šli s +20. Zdalo sa, že je finále rozhodnuté, ale v tretej štvrtine Hviezda pridala plyn a nastrieľala toľko bodov, koľko za celý polčas. V tej časti vyhrala Hviezda 34 : 21 a poriadne znížila náskok veľkého rivala, niekoľkokrát mala šancu v úplnosti sa vrátiť, ale čierno-bieli úspešne odolávali. Červeno-bieli sa tak priblížili na -7, tiež na -4, ale viac od toho nedokázali. V tých momentoch, nepríjemných pre Partizan, výborne zohral kapitán Kevin Punter, ostatní sa pridali a podarilo sa zastaviť nátlak Hviezdy. Do záverečných minút Partizan vstúpil znovu s dvojciferným náskokom, takže bolo jasné, že titul skončí vo vitríne čierno-bielych.

Nakoniec bol Kevin Punter prvou hviezdou finále – dal až 32 bodov, pridali sa aj LeDay a Nunnally. V radoch Hviezdy vynikli Dobrić, Bentil, Nedović a Campazzo.

Partizan vyhral úhrnne 3 : 2. Obe mužstvá využili náskok vlastnej pôdy a na domácom teréne majú vo finále stopercentný výkon. Pre lepšie umiestnenie v regulárnej časti sezóny mal Partizan náskok v piatom stretnutí, čo nakoniec asi bolo aj rozhodujúce.

Po sezóne…

Ak do úvahy berieme basketbal a športové zručnosti, môžeme konštatovať, že sú tieto dva celky podobnej kvality. Samozrejme, že milovníci tohto športu a priaznivci jedného z dvoch klubov majú svoje vízie a stanoviská.

Už niekoľko rokov je napätie medzi tábormi fanúšikov na vysokej úrovni a veľmi nepríjemné. Takmer je neuveriteľné, že môžu byť v takých zlých vzťahoch, keďže tá antipatia siaha až po nenávisť. Možno sú použité ťažké slová, ale pozorujúc z boku – dojem je práve taký.

Preto by sme sa museli zastaviť a pouvažovať nad tým – potrebujeme to? Prečo by sme sa mali nenávidieť? Žiaľ, neraz sa hovorilo a písalo o tom, že sú na tribúnach aj ľudia, ktorým tam nie je miesto, ktorým je tribúna a nadŕžania iba paraván na zákonom nepovolené činnosti. Neraz sa potvrdilo, že také správy boli pravdivé.

Tým by sa patričné orgány mali zaoberať…

Keď sa vrátime k utopickému športu, spomeňme, že Partizan získal teda siedmy titul a znovu je sám v čele tabuľky, ako najúspešnejší celok regionálnej súťaže. Ako šampión by mal mať zabezpečenú účasť v Euroelague v budúcej sezóne, ale sa očakáva, že v elitnej súťaži vystúpi aj Červená hviezda.

Práve červeno-bieli so šiestimi titulmi nasledujú za Partizanom a ďaleko po nich sú FMP s dvomi titulmi (z rokov 2004 a 2006), kým Budućnost Podgorica, Cibona, Maccabi Tel Aviv, Zadar, Olimpija a niekdajší Hemofarm Vršac majú jeden titul.

V novej sezóne víťaz druhej divízie ABA ligy slovinská Krka vystrieda macedónsky celok MZT Skopje, ktorý bol posledný v prvej triede.

Borac Čačak si zachoval status, keďže v play-off triumfoval proti ďalšiemu slovinskému celku Helios Suns, takže by Srbsko aj v sezóne 2023/2024 malo mať v ABA lige piatich predstaviteľov.