Tradične do osláv Dňa Petrovca zapájajú sa aj členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov. Ich kolektívna májová výstava má názov Petrovské pohľady a tohto roku sa konala 14-krát.

V piatok 20. mája v podvečerných hodinách na nádvorí Kultúrneho strediska a pred priestormi Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, kde sídlia a vystavujú i členovia tejto výtvarníckej družiny, odznel najprv hudobný bod v podaní pianistky Simony Anđelićovej. Všetkých návštevníkov vrátane i hostí z NRSNM, z vedenia Báčskopetrovskej obce, MSS, MVS, Miestneho spoločenstva a z početných verejných ustanovizní a inštitúcií privítala a o význame výtvarného prejavu hovorila Mária Struhárová, predsedníčka ZPVU. Do vernisáže prednesom svojej básne prispela Alexandra Muhová, maturantka petrovského gymnázia. Prítomným sa prihovoril i Savo Spremo, podpredseda tohto výtvarníckeho združenia a odborný text o obsahu tejto 14. príležitostnej výstavy so zmienkou o prácach každého autora z pera výtvarného kritika Vladimíra Valentíka prečítala Andrea Merníková Šimonová. Výstavu slávnostne otvoril a všetkých vyzval i na ďalšie programy v rámci osláv Dní Petrovca Ján Lačok, predseda Rady Miestneho spoločenstva.

Na výstave Petrovské pohľady 14 sa svojou najnovšou tvorbou predstavilo 26 autorov – niektorí jednou prácou, niektorí i viacerými. Sú to výtvarní nadšenci – amatéri, akademickí maliari a výtvarní pedagógovia nielen z Petrovca, ale i z Hložian, Kulpína, Maglića, Pivnice, Nového Sadu, zo Selenče a i zo zahraničia. Po prvýkrát vystavuje i nová členka tohto združenia, a to z Rumenky. Znovu sú na výstavných stenách predstavené rôzne techniky: olejomaľby, obrazy maľované akrylovými farbami, akvarely, grafiky, digitálna kresba, pyrografia, maľba kávou, práce zo špagátu a iné. Návštevníkov zaujmú aj rôzne témy a motívy. Každá práca ponúka niečo, čím priláka návštevníka a to preto, lebo, ako pri otvorení povedala predsedníčka Mária Struhárová: „Maľovať treba srdcom a dušou, cítením a nie iba tak – sadnúť si k plátnu a povedať si: Idem maľovať.“

Výstava Petrovské pohľady 14 bude návštevníkom k dispozícii do 20. júna.