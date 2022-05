Dnes bol slávnostne otvorený Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade. Tohtoročnou partnerskou krajinou je Maďarsko. Otvárajúc najväčšie poľnohospodárske podujatie tohto druhu v tejto časti Európy prezident Srbska Aleksandar Vučić zdôraznil, že si dve krajiny – Srbsko a Maďarsko navzájom pomôžu, ak im bude niečo chýbať. „Taký partnerský vzťah sa snažíme vybudovať ešte len s krajinami Otvoreného Balkánu. Verím, že v oblasti poľnohospodárstva dodatočne môžeme zveľadiť našu spoluprácu,“ povedal Vučić.

Prezident sa poďakoval aj poľnohospodárom, ktorí, ako povedal, udržia nažive nielen Srbsko, ale aj veľkú časť regiónu. „Ak sa niečo nezmení ohľadom konfliktov na východe Európy, značná časť sveta, viac ako štvrtina sveta, sa ocitne vo veľkom probléme, v dôsledku potreby po elementárnych množstvách potravín, čo môže priniesť nové katastrofy na svetovej úrovni a nové problémy – od bezpečnostných po všetky ostatné, keďže ľudia budú bojovať o svoje prežitie,“ zdôraznil. Ocenil, že sa v poľnohospodárstve musí ešte všeličo zmeniť, najmä keď ide o spracovateľskú oblasť, a preto je povďačný maďarským podnikateľom, ktorí nielen vo Vojvodine, ale aj v centrálnom Srbsku vkladajú do spracovateľských tovární ovocia a zeleniny.

Orbán: Naše krajiny môžu rátať s obojstrannou pomocou

Maďarsko je partnerskou krajinou po druhýkrát. Prvýkrát tento titul niesol v roku 2010. Viktor Orbán, premiér Maďarska, v príhovore takisto poznamenal, že budeme mať veľmi ťažkú zimu. „Vojnový konflikt na Ukrajine nás privádza do veľmi ťažkej situácie. Pán prezident, vám je ťažko, lebo nie ste členmi Európskej únie, a nám je ťažko lebo sme členmi únie. Ťažko je byť múdry v takej situácii. Bez ohľadu na to čo sa stane, je dôležité, že naše dve krajiny môžu rátať s obojstrannou pomocou. Naša ekonomická spolupráca nebola taká silná ako je dnes. Naše spoločné veľké projekty dobre postupujú,“ povedal Orbán.

„Počas rokov 2020 a 2021 našimi hrdinami boli lekári a myslím si, že v tomto a nasledujúcom roku hrdinami budú naši poľnohospodári, ktorí musia pracovať vo veľmi ťažkých podmienkach a prispôsobiť sa okolnostiam, ktoré sa stále menia. Poľnohospodári, od vás závisí, či budeme mať chlieb na stole, či budeme schopní zabezpečiť to, čo je nášmu národu potrebné. Verím, že je tak Srbom, ako aj Maďarom rovnako dôležité, aby každý vo svete mal svoj kus chleba, lebo ak sa nám to nepodarí, obrovské masy ľudí nasmerujú do Európy a to nie preto, že dúfajú v lepší život, ale preto, lebo to budú ľudia, ktorí chcú prežiť. Migrácie, ktoré sme doposiaľ mali, budú iba rozprávkou pre malé deti. Ak chceme predísť tomu, musíme zabezpečiť potraviny pre ľudí v tých krajinách. Preto Maďarsko nesúhlasí s rozhodnutiami, ktoré sa vynášajú v Bruseli, ktoré sú ekonomicky neprijateľné a ktoré by zapríčinili zvýšenie cien aj v Maďarsku, čo by znemožnilo, aby sme využili našu poľnohospodársku kapacitu,“ ozrejmil Orbán.